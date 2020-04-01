43 ilin kilit noktası… Tüm araçlar durduruldu…

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Kırıkkale Valiliği öncülüğünde, Bölge Trafik Denetleme ve Uygulama noktasında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı denetimlerini gerçekleştirilmeye devam ediyor. Kendi güvenlik tedbirlerini de alan ekiplerce, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında bulunan ve ‘kilit kavşak’ olarak nitelendirilen Ankara-Samsun, Ankara-Kayseri kara yolu üzerindeki doğu ve batı istikametini kullanan araçlar tek tek durduruldu. Denetimlerde özellikle gıda ve yük taşımacılığı yapan araçlarda kontrol yapıldı. Özel izinle yolcu taşıyan araçlarda bulunan sürücülerin de seyahat belgeleri kontrol edildi.

Kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki vatandaşların ateşleri ölçülürken virüse karşı duyarlı olmaları istendi. Maske ve eldiven takarak tedbirlerini alan sürücü ve yolcular oluşan uzun araç kuyruğuna rağmen sağlıkları için uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi. Seyahat eden vatandaşlara da 14 kural hatırlatılarak uyması gereken kurallar da anlatıldı. Araçlar denetim kapsamında tek tek durdurulup kontrol edilirken uygulama da oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Öte yandan, Samsun-Ankara D-200 kara yolu üzerinde bulunan Balışeyh ilçesinde ve Ankara-Kayseri kara yolu üzerindeki Keskin ilçesinde de oluşturulan kontrol noktalarında ekiplerce, araçlar durdurularak uygulama yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerin devam edeceği bildirildi.