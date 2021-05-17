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Gündem
AA
Haber Giriş: 17.05.2021 - 10:28 | Son Güncelleme:

43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu! Tam kapanma sonrası...

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 'tam kapanma' döneminin sona ermesinin ardından 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu arttı

Türkiye genelinde 81 ilde, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan tam kapanma uygulaması 05.00 itibarıyla sona erdi.

Bu dönemi memleketlerinde geçiren vatandaşların, yaşadıkları şehirlere dönüşe başlaması, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası olan Kırıkkale'de sabah saatlerinden itibaren yoğunluğa neden oldu.

43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu Tam kapanma sonrası...

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

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Ekipler, Yeni Sanayi ve Yenişehir kavşaklarında akımı çekerek trafik yoğunluğunu azaltmaya çalışıyor. Trafik yoğunluğunun gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu Tam kapanma sonrası...

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