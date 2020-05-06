43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de polisten denetim

Kırıkkale'de, İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs salgını ve Trafik Haftası nedeniyle kente giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Uygulama noktasında durdurulan sürücüler, kurallara uyulması konusunda uyarıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşi ölçülen sürücülere, maske de dağıtıldı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki denetimlere katılan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, seyahat halindeki kişilere, acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

'TRAFİK KURALLARINI AKLIMIZDAN ÇIKARMIYORUZ'

Vali Sezer, hem Trafik Haftası hem de koronavirüs tedbirler kapsamında uygulama gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Burası 43 ilin geçiş noktası olan bizim kontrol noktamız. Burada koronavirüs tedbirleri dolayısıyla hem trafik uygulaması hem de sağlık ekiplerimiz tarafından sağlık taraması yapılıyor, ilimize giren ve ilimizden çıkan yolculara yönelik. Biz evlerde duruyoruz ama trafik kurallarını da aklımızdan çıkarmadan gideceğimiz yerlere sağlıklı bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Trafik kurallarını hiçbir şekilde aklımızdan çıkarmıyoruz" dedi.