43 ilin geçiş güzergahında uyuşturucuya geçit yok!

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve şüpheli araçlar üzerinde denetimler sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerindeki uygulama noktalarında araçlar tek tek durduruluyor. Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde arama köpekleri ile birlikte otobüslerde arama yaptı. "Cesur" ve "Tepe" isimli narkotik köpekleri araç içerinde ve bagaj bölümlerinde bulunan bavul, çanta, koli gibi eşyaları didik didik aradı.



Öte yandan jandarma ekipleri, asayiş olaylarına karışan, yakalanması olan ve HES kodu riskli olan kişilerin de tespiti için GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrollerini de gerçekleştirdi.



Otobüs şoförü Gazanfer Budak, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu günden itibaren uyuşturucuyla mücadelede çok yoğun bir ilgisinin olduğunu söyledi. Bakan Soylu'nun insanları uyuşturucudan kurtarmak için canla başla çalıştığını ifade eden Budak, daha çok çocukların zarar görmemesi için jandarma ekiplerinin de 7 gün 24 saat süreyle yaptığı uygulamalardan da memnun kaldığını belirtti."Böyle sık kontroller bizim menfaatimizedir"



Devletin uyuşturucuyla mücadeledeki duyarlılığından dolayı teşekkür eden Budak, konuşmasında şunları kaydetti:



"Çocuklarımızın yanlış yola girmemesi için böyle sık kontrollerin bizim menfaatimize olduğunu düşünüyorum. Adam böyle uygulamaların sık olduğunu bilindiği için bunun taşımasını göndermesini yapamayacak. Götürüp getiremediği zaman ne olacak? İnsanlar böyle bir illetten alışkanlıktan kurtulacak. Ama böyle bir uygulama olmamış olsa insanlar bunun ticaretini zaten yapıyor. Bir şekilde götürüp getirmeye devam edecek. Ama bu şekilde uygulama olduğunu bildiği zaman kimse bir şekilde yerinden kıpırdayamayacak. O yüzden bu daha sık olsun. Bu uyuşturucunun üzerinde aşırı derece durulsun. Çünkü artık çocuklarımızdan korkar olduk. Eskiden sigaraydı, şimdi korkuyoruz uyuşturucuya alışacaklar diye. Sigaradan alkolden vazgeçtik. Uyuşturucu öyle kötü bir illet ki o yüzden daha çok sık olsun. Daha böyle hiç göz açtırmasınlar. Çünkü nefes aldırmasınlar bunlar milletin çocuklarını perişan ettiler."

"UYUŞTURUCU OLSUN KAÇAKÇILIK OLSUN HER ŞEYE MÜDAHALE EDİYORLAR"



Denetimlerin her zaman olması gerektiğini dile getiren otobüs şoförü Nurettin Kırçık ise "Jandarmalar sürekli uygulama yapıyorlar. Böyle olması hem bizim için hem yolcu için güzel oluyor. Sürekli kontrol altındayız. Memnunuz sıkıntımız yok çok şükür. Herhangi bir uyuşturucu olsun kaçakçılık olsun her şeye müdahale ediyorlar. Her şekilde kontrollerini yapıyorlar. Bu durumdan bizde gayet memnunuz. Nasıl bir taşımacılık yaptığımızı öğrenmiş oluyoruz, görmüş oluyoruz. Yolcularımızı kendi güvenliğimizi sağlıyorlar. Allah razı olsun" diye konuştu.