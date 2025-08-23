43 ilin geçiş güzergahı! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Haberin Devamı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi.

Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 14'üncü kilometresinde, Irmak köyü virajları mevkisinde Karayolları tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

6 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

Çalışmaların devam ettiği bölgede yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sıcak havada yavaş ilerleyen trafikte sürücüler zor anlar yaşarken, bekleme süreleri dakikaları buldu.

Yoğunluğun en çok hissedildiği güzergah, dron ile görüntülendi.