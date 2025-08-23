×
43 ilin geçiş güzergahı! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2025 16:05

43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de, yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolu dron ile görüntülendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi.

Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 14'üncü kilometresinde, Irmak köyü virajları mevkisinde Karayolları tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

6 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

Çalışmaların devam ettiği bölgede yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sıcak havada yavaş ilerleyen trafikte sürücüler zor anlar yaşarken, bekleme süreleri dakikaları buldu.

Yoğunluğun en çok hissedildiği güzergah, dron ile görüntülendi.
