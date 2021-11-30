42 yıllık Koruncuk Vakfı'nda büyük değişim: Kız çocuklarına kucak açtı

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1979 yılından beri yardıma muhtaç çocuklara aile olan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı 2019 yılında büyük bir dönüşüme gitti. Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Bilgin öncülüğünde bir grup gönüllü tarafından kurulan Koruncuk Vakfı, bu tarihten sonra MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda başvuru kabul etmeye başladı. Türkiye’nin dört bir yanına giderek eğitime erişim şansı olmayan veya eğitime erişimleri risk altında olan kız çocuklarını tespit eden vakıf, İstanbul Bolluca ve İzmir Urla’daki binalarını kız öğrenci yurduna çevirdi.

Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Dr. Figen Samuray kurumun dününü ve bugününü anlatıyor: “Koruncuk Vakfı’nın hikayesi 1979 yılında gönüllüler tarafından bağışlanan Bolluca’daki araziye çocuk evi kurulmasıyla başlıyor. Bu Türkiye’nin ilk çocuk köyü modeli. Bu sırada henüz Çocuk Esirgeme Kurumu kurulmamış. Daha sonra devlet Çocuk Esirgeme Kurumu’nu kurduktan sonra çocuk mahkemeleri ile burada kalanlara ‘korunmaya muhtaç çocuk statüsü’ verildi. Bu noktadan sonra çocukların tüm sorumluluğu devlete geçti. Devlet o zaman bu çocukları Koruncuk Vakfı gibi sosyal vakıflara verebiliyordu. O yıllarda Koruncuk Vakfı’nda Aile Bakanlığı’ndan üç personel görev alıyordu. Eski sistemde çocuklara 18 yaşından sonra da burs sağladık, evlenene evlilik yardımı, üniversite okuyana burs, askerlik yardımı gibi yardımlar yaparak çocukların kendini kurtarana dek yanında yer aldık. Ekonomik bağımsızlıklarını ele alana kadar elimizi onların üzerinden çekmedik. Daha sonra, tüm dünyada çocukları yurtta büyütmek yerine aile yanı destek programları benimsenmeye başlandı. Vakfa devletten gelen çocuk sayısında yaşanan azalma ile vakıf da bir dönüşüme girmiş oldu. 2019 yılında belirlenen yeni misyonumuza uygun olarak kız yurdu izni aldık. Vakıf kodlarımıza uygun olarak kabulde başarı şartı istemiyoruz. Çocuklarımızı ortaokuldan başlayarak, üniversite eğitimleri boyunca meslek sahibi bireyler olana kadar desteklemeye devam ediyoruz. Gerek kabul koşulları gerekse sunduğumuz hizmet modeli itibariyle bunu Türkiye’de yapan tek kurumuz.”

Eğitime erişimleri risk altında olması nedeniyle Bolluca ve Koruncukköy Urla’ya kabul edilen 10 ile 18 yaş aralığında 127 çocuğun bulunduğunu belirten Samuray, açtıkları ilana Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce başvuru geldiğini anlatıyor. Samuray, “Türkiye’nin dört bir yanında tek tek tüm başvurulara gittik. Iğdır’dan Erzurum’a onlarca başvuru oldu. Çocukların aileleri yerlerinde ziyaret edildi. Psikolog ve sosyal hizmetler uzmanları eşliğinde incelemeler yapıldı. Dikkat ettiğimiz en önemli nokta çocukların okumaya istekli olması oldu. Çünkü ailelerinden uzaklaşarak yurtlara yerleşiyorlar. Bu onlar için kimi zaman kolay olmuyor. Sadece maddi sıkıntıları olan değil, sosyal açıdan eğitime erişimlerinde risk olan kız çocuklarına kapılarımızı açtık. Bu model hayata geçtikten sonra pandemi yaşandı. Bu dönemde çocukların eğitim hayatından kopmamalarına özen göstererek ailelerinin yanına gönderdik. Koruncukköyler’de kalan çocuklarımızın yanında, bazı çocuklarımız aileleri yanında desteklenerek eğitimlerine devam etmeye başladı. Bu yeni model ilk kez bu sezon hayata geçti.” diyor.Koruncak Vakfı bünyesindeki kız çocuklar Bolluca ve Koruncukköy Urla etrafındaki okullarda eğitim alıyor, kimi başarılı çocuklara özel okullar burs veriyor.Samuray, “Fiilen her şeyiyle baktığımız 127 çocuğumuz var ancak şu anda farklı seviyelerde desteklerle temas ettiğimiz 250’yi aşkın çocuk var. Bu sayıyı 500’e çıkarmak en büyük hayalimiz.”