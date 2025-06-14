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42 yıllık evlilikte hijyen isyanı

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#Doktor#İstanbul Aile Mahkemesi#Boşanma Davası
42 yıllık evlilikte hijyen isyanı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 07:00

Doktor Ali B. ile Engin B., 1983’te evlendi. İddiaya göre, Engin B. şiddet, hakaret ve tehditlere maruz kaldı. Ali B., temizlik ve hijyen konusunda özensiz davrandı. Evin genel düzenine ve temizliğine dikkat etmeyen Ali B., sağlıksız ve pis ortamlarda yaşamayı tercih etti.

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Engin B., avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtı. Engin B.’nin avukatı dava dilekçesinde, özetle şu iddialara yer verdi: “Sürekli tehditkâr ve korkutucu ifadeler kullanan Ali B., sinirlendiğinde müvekkile tokat atmaktadır. Müvekkil evlilik birliğini artık yürütemeyeceğini söylediğinde ise ‘Beni boşayamazsın, yüksek yerlerde tanıdıklarım var, seni mahvederim’ şeklinde ifadeler kullanmakta ve tehdit etmektedir.

‘KADINLIK GURURU İNCİNDİ”

Evde bağırarak konuşan Ali B., evin içinde sigara içmektedir. Ali B., hiçbir şekilde evin masraflarına katkı sağlamamaktadır. Ali B. hiçbir surette kendisini düzeltmemiştir.”

Ali B.’nin en son basit bir anlaşmazlık sebebiyle Engin B.’ye tokat attığı ileri sürülen dava dilekçesinde, “Kadınlık gururu iyice incinmiş olan müvekkil için bu evlilik katlanılamaz haldedir. Haklı olarak Ali B. ile olan evliliğini sonlandırmak istemektedir. Kadına karşı şiddetin maalesef yoğun yaşadığı ülkemizde müvekkil, Ali B.’nin psikolojik, fiziki ve ekonomik şiddeti nedeniyle boşanmak istemektedir. Tarafların şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz” denildi.

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#Doktor#İstanbul Aile Mahkemesi#Boşanma Davası

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