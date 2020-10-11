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AA
Haber Giriş: 11.10.2020 - 11:46 | Son Güncelleme:

42 yaşındaki öğretim üyesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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42 yaşındaki öğretim üyesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Resim Bölüm Başkanı Orhan Laboç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

BEÜ'den yapılan açıklamada 42 yaşındaki doktor öğretim üyesi Laboç'un, yakalandığı Kovid-19 rahatsızlığından dolayı yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Üniversitemizdeki görevine 2019'da başlayan Laboç, evli ve iki çocuk babasıydı. Laboç'un vefatını üzüntüyle öğrenen rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, ailesini arayarak başsağlığı diledi. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına, Bitlis Eren Üniversitesi ailesinin tüm fertlerine başsağlığı dileriz."

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