42 yaşındaki diş hekimi koronavirüse yenildi

Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde Diş Hekimi olarak görev yapan 42 yaşındaki Veysel Erdem Uzun, bir süre önce korona virüse yakalandı.
Uzun, durumunun ağırlaşması sonrasında yaklaşık bir ay önce Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine kaldırıldı. Veysel Erdum Uzun, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Eşiyle aynı hastanede çalıştığı öğrenilen ve 2 çocuk babası olan Uzun, defnedilmek üzere gözyaşları eşliğinde memleketi İstanbul’a gönderildi.