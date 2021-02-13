42 milyon TL’lik çekini aldı

18, 26, 38, 53, 57, 59 sayılarına isabet eden kuponuyla rekor ikramiye kazanan ve adının açıklanmasını istemeyen talihliye çekini, banka müdürü ve Sisal Şans Marmara Bölgesi Kıdemli Bölge Müdürü Bülent Bilirgen teslim etti. Bülent Bilirgen “Sisal Şans ailesi olarak bugüne kadar verilmiş en büyük ikramiyeyi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederken, talihlimizin hayallerinin gerçekleşmesini sağlamak ve herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz. Kısa süre önce Süper Loto’da bir kişiye 36 milyon 555 bin 353 TL kazandırmıştık. Önümüzdeki dönemde başka bir rekor kırarak daha büyük ikramiye miktarlarına ulaşmak istiyoruz” dedi.