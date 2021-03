‘42 milyon kadının hakkı kararnameyle alınamaz’

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi üyeleriyle özel gündemli toplantıda bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir devlet gece yarısı kararnameleriyle yönetilemez. Bir gece yarısı kararnamesiyle 42 milyon kadının hakkı hukuku onların ellerinden alınamaz” dedi. Cuma gecesi alınan kararlar sonrasında CHP Genel Merkezi’nde hareketli saatler yaşandı. Kılıçdaroğlu, MYK ve PM üyeleriyle toplantı yaparken, başkentte bulunan milletvekilleri de PM’ye katıldı. Kadın milletvekilleri ve PM’nin kadın üyeleri de İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili süreci ayrıca değerlendirdi.

VİDEOLU TEPKİ

CHP lideri, toplantılar sürerken, “İktidardaki zorbaya kadınlar dersini verecek. İstanbul Sözleşmesi geri gelecek” başlıklı video mesajıyla görüşlerini paylaştı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Haklarınıza, hukukunuza sahip çıkınız. Sizin hayatınızı cehenneme döndürenlerin kimler olduğunu iyi öğreniniz. Çocuklarınızın, kız çocuklarınızın hakkına, hukukuna sahip çıkınız. Ben söz veriyorum, her zaman, her yerde, her ortamda bütün kadınların hakkına, hukukuna sahip çıkacağım. Adalet neredeyse orayı arayacağım. Adaletten yana olacağım. Sizden yana olacağım. Hakkınızdan, hukukunuzdan yana olacağım. Sizin hakkınızı, hukukunuzu her yerde, savunacağım, söz veriyorum.”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile bazı kadın milletvekilleri ve PM Üyeleri, CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyerek İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine tepki gösterdi.

