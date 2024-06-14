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42 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidinden şaşırtan savunma

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#Adana#Deprem#Kahramanmaraş
42 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidinden şaşırtan savunma
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 13:12

Kahramanmaraş merkezli depremde Adana'da yıkılan ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı davasına ilişkin tutuklu bulunan müteahhitlerden Cem Akkaya, duruşmada, müteahhit olmadığını, apartmanın inşaatına malzeme alımı yapmadığını belirterek, "Apartmanı inşa eden kooperatifin üyesiyim. Bina zaten kooperatif usulü inşa edilen bir binadır" ifadelerini kullandı.

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Adana'nın Çukurova ilçesindeki Ekim Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı, 42 kişi yaşamını yitirdi. Soruşturma sonunda tutuklanan apartmanın müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile firarda olan teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına devam edildi. Duruşmaya, haklarında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istenen tutuklu müteahhitler Tamer Erginkoç ile Cem Akkaya, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

BİLİRKİŞİ RAPOR BEKLENECEK

Bazı müştekiler ve tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada sanıklardan Cem Akkaya, müteahhit olmadığını, apartmanın inşaatına malzeme alımı yapmadığını belirterek, "Apartmanı inşa eden kooperatifin üyesiyim. Bina zaten kooperatif usulü inşa edilen bir binadır" diyerek suçlamaları kabul etmeyip, tahliyesini istedi. Müteahhit Tamer Erginkoç da eski savunmalarını tekrarlayıp, suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, tutuklu müteahhitlerin tutukluluğunun devamına, Cüneyt Akkaya'nın da yakalanmasına yönelik kararın devamına karar verip, bilirkişi raporunun beklenilmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)

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#Adana#Deprem#Kahramanmaraş

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