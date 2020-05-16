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DHA
Haber Giriş: 16.05.2020 - 20:39,Son Güncelleme:

42 gündür görüşemeyen arkadaşların buluşması, şaşkınlık yarattı

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42 gündür görüşemeyen arkadaşların buluşması, şaşkınlık yarattı
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ANTALYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle uzun süre görüşemeyen 2 kız arkadaş, izinde buluştuklarına koşarak birbirlerine sarılıp, yere düştü. Sosyal mesafeyi yok sayan arkadaşlar, yerde sarılıp birbirlerini öptü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Konyaaltı ilçesinde bir caddede cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan yasak dolayısıyla birbirlerini uzun süredir görmeyen 2 kız arkadaş, birbirlerini görünce koşup, sarıldı. Sosyal mesafeyi yok sayan arkadaşlar, dengelerini kaybederek yere düştü. Genelge gereği 15-20 yaş arasındaki gençlerin 4 Nisan'dan beri sokağa çıkmaları yasak olduğu için kız arkadaşların 42 gündür görüşmediği öğrenildi.

Kızların bu görüntülerini izleyenler, 'koronavirüse rağmen işte arkadaşlık' dedi.

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