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Ersan SAN - İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 15.05.2020 - 12:55, Son Güncelleme:

42 gün sonra sokağa çıkan gençler AVM'ye akın etti

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İstanbul Esenyurt'ta günler sonra sokağa çıkan gençler alışveriş merkezine akın etti.

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  • 42 gün sonra sokağa çıkan gençler AVMye akın etti
  • 42 gün sonra sokağa çıkan gençler AVMye akın etti
  • 42 gün sonra sokağa çıkan gençler AVMye akın etti
  • 42 gün sonra sokağa çıkan gençler AVMye akın etti
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Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15 - 20 yaş grubu gençler 42 gün sonra dışarı çıktı.

Esenyurt'ta gençler alışveriş merkezine akın etti. AVM önünde kuyruk oluşturan gençler havadan da görüntülendi.

Gençler AVM'de mağazalara girdi. Kıyafet alan gençler 4 saatin yetersiz olduğunu söyledi.

Gençlerden biri evde çok sıkıldığını belirtirken dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

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