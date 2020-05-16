42 gün sonra gençler sokakta: '‘Gökyüzüne uçup yeri öpesimiz var’

Koronavirüs salgını nedeniyle sessizliğe bürünen cadde ve meydanlar, 4 saatliğine de olsa enerjisine kavuştu. 15-20 yaş arası gençlerle dolan sokaklar cıvıl cıvıldı. 11.00-15.00 saatleri arasında sahillere, caddelere, meydanlara ve parklara akın eden gençler, hem güneşli havanın tadını çıkardı hem de arkadaşlarıyla hasret giderdi. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’na gelen gençlerden Mehmet Kızık, “Gökyüzüne bakıp yeri öpesim var. İnşallah kısa sürede bu virüs biter ve normal hayatımız geri döneriz” sözleriyle heyecanını anlattı.

‘YÜRÜMEYİ UNUTMUŞTUK’

Bayrampaşa’da kimi gençler arkadaşlarıyla sohbet ederken, kimileri ise basketbol oynadı. Arkadaşıyla parka gelen 15 yaşındaki İrem, “Sporcunun hali bir başka oluyor. Evde antrenman yapamıyoruz, bunu değerlendirmek istedik. Yürümeyi unutmuştuk” dedi. İstanbul’un gözde caddeleri İstiklal ve Bağdat Caddesi de gençlerin buluşmasına ev sahipliği yapan adresler oldu.

POLİS SIK SIK UYARDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş aralığındaki gençler, dün 42 gün sonra dışarı çıktı. 4 saatliğine sokağa çıkan gençlerden kimi sahilde denize girdi, kimi ise parklarda bahçelerde arkadaşları ile buluştu, kimi de AVM’lere koştu. Bazı AVM’lerin önünde gençler kuyruk oluşturdu. Gençler ilk kez dışarı çıkmanın heyecanıyla zaman zaman sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal etti. Bu durumda polis ekipleri, sık sık “Baharın gelmesi, havaların ısınması sizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacaktır” şeklinde uyarı anonsları yaptı. (Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL)

MESAFELİ BULUŞMA



MESAFEYİ UNUTUNCA

