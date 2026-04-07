412 milyon liralık yatırımla Kilis yeniden ayağa kalkıyor

Kilis’in kültür ve turizm alanındaki durumu, ihtiyaçları, yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilen projeler Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Kilis Valiliğinde katıldığı il değerlendirme toplantısında ele alındı. Kilis Valisi Ömer Kalaylı ile AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal’ın da katıldığı toplantının ardından bir basın açıklaması yapan Ersoy, Kilis’in sahip olduğu potansiyelin en üst düzeyde değerlendirilmesinin temel hedef olduğunu vurguladı. Bakan Ersoy’un gün boyu Kilis’te gerçekleştirdiği programlara AK Parti Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı da eşlik etti.

DEPREM SONRASI KİLİS’E KAPSAMLI DESTEK

Son 24 yılda Kilis’e kültür ve turizm alanında 412,1 milyon lira tutarında yatırım yapıldığını belirten Ersoy, aynı süreçte yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine de 183 milyon lira kaynak aktarıldığını ifade etti. Kilis’te 534 adet taşınmaz kültür varlığı ve 68 adet sit alanı bulunduğunu aktaran Ersoy, kültür varlıklarının restorasyonu ve ihyası kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde son 23 yılda proje, bakım, onarım, müze teşhir-tanzim ve çevre düzenleme işleri için 61 milyon lira ödenek sağlandığını kaydetti. Deprem sonrası yürütülen çalışmalara değinen Ersoy, Kilis genelinde 143’ü proje yardımı, 54’ü uygulama yardımı olmak üzere toplam 197 yapıya yardım yapılması kararı alındığını, bu kapsamda şu ana kadar 158 yapıya 238,6 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

TARİHÎ ESERLER TEK TEK AYAĞA KALKIYOR

Restorasyonu tamamlanan Tabakhane, Karakadı ve Merkez Hacı Derviş camilerini Kilis programları kapsamında yeniden ibadete açacaklarını belirten Ersoy, söz konusu eserlerin bilim kurullarının denetiminde gerekli tüm bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanarak cemaatine kavuşturulduğunu ifade etti. Depremden etkilenen 24 vakıf kültür varlığından 12’sinin restorasyonunun tamamlandığını hatırlatan Ersoy, mayıs ayı başında 7 eserin, haziran ayı itibarıyla da kalan 5 eserin restorasyonunun tamamlanacağını ve böylece Kilis’te depremden zarar görmüş toplam 24 vakıf kültür varlığının yeniden hizmete açılacağını söyledi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kilis Ravanda Kalesi ile Kilis Alaeddin Yavaşça Müzesi’nde onarım çalışmalarının depremin hemen ardından başlatılarak aynı yıl içerisinde tamamlandığını belirten Ersoy, söz konusu yatırımların ilin kültür altyapısına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Bakan Ersoy şöyle devam etti: “Güncel birim fiyatlarla 197,5 milyon liralık bir yatırım olarak ilimize kazandırdığımız Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi asrın felaketini çok az bir hasarla atlatmıştı. Bu noktada da gerekli basit onarımların gerçekleştirilmesi için Bakanlık olarak ödenek göndermiştik. Valiliğimizin koordinesinde yürütülen söz konusu bu çalışmalar da hızlı bir şekilde tamamlanmıştır.”

ARKEOLOJİYE YATIRIM, KAÇAKÇILIĞA SIFIR TOLERANS

Kilis’te yürütülen arkeolojik çalışmalara da değinen Ersoy, Oylum Höyük kazısına 2025 yılında 1 milyon 267 bin lira ödenek aktarıldığını, ayrıca bu alanın Geleceğe Miras projesi kapsamına alındığını belirtti. Bu doğrultuda 2024 yılında 3 milyon 900 bin lira, 2025 yılında ise 2 milyon 400 bin lira ek ödenek sağlandığını, 2026 yılı çalışmalarına yönelik bütçe planlamasının sürdüğünü kaydetti. Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeleye de değinen Ersoy, 2025 yılı içerisinde Kilis sınırları içinde 14 kaçak kazı ve 10 kültür varlığı kaçakçılığı olayı tespit edildiğini, bu olaylarda 89 adet kültür varlığı ve 31 adet objenin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Ersoy, “Bu toprakların medeniyet mirasına el uzatan, göz diken herkes adalete hesap verecektir. Bu vesileyle bu tartışmasız gerçeğin altını bir kez daha çizmek isterim.” dedi.

Bölgesel gelişmelere de değinen Ersoy, konuşmasını şöyle tamaladı: “Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çatışmaların son bulması için sahada etkin rol oynayan başat aktördür. Gücü, güvenilirliği, doğru, adil ve hakkaniyetli yaklaşımıyla uluslararası hukukun işlemesi için her adımda öncüdür. Bu mücadeleyi verirken, elbette her şeyden önemli ve öncelikli olarak milletimizin huzur ve güvenliğini her koşulda korumanın mutlak iradesini de masada ve sahada ortaya koymuştur, koymaktadır. Bu ateş çemberinin içinde Türkiye bir huzur ve güven limanı olarak farkını göstermiştir. Bütün bakanlıklarımız ve devlet kurumlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde milletimize hizmet üretmeyi, hedeflerini gerçekleştirmeyi sürdürmektedir. Milletimiz rahat olsun… Devletimiz, Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir.”

TEŞKİLAT BULUŞMASINDA YATIRIM VE TANITIM VURGUSU

AK Parti Kilis İl Başkanlığını da ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Ersoy, Kilis’te 2026 yılı fiyatlarıyla toplam 412 milyon liralık kültür ve turizm yatırımı gerçekleştirildiğinin bir kez daha altını çizdi. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi’nin deprem sonrası kısa sürede yeniden hizmete sunulduğunu ifade eden Ersoy, bu merkezin bugün şehrin kültür ve sanat hayatının önemli bir parçası haline geldiğini dile getirdi.Kilis’in arkeolojik zenginliğine de dikkat çeken Ersoy, Oylum Höyük’te yürütülen kazı çalışmalarının “Geleceğe Miras” projesi kapsamında desteklendiğini söyledi. Tanıtım faaliyetlerine de değinen Ersoy, GoTürkiye platformu üzerinden 9 dilde tanıtım yapıldığını, 27 ülkede yürütülen dijital kampanyalarla milyonlarca kişiye ulaşıldığını ve yalnızca 2025 yılında 12,3 milyon gösterim elde edildiğini kaydetti.

CAMİ AÇILIŞI VE SAHA İNCELEMELERİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valilik ziyaretinin ardından tarihî Sabunhane binasında bulunan Kilis Müzesi'nde incelemelerde bulunarak esnafla bir araya geldi. Bakan Ersoy, ardından Kara Kadı, Hacı Derviş ve Tabakhane Camilerinin açılışını gerçekleştirdi. AK Parti Kilis İl Başkanlığında teşkilat ile de bir araya gelen Ersoy, Oylum Höyük’te gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Kilis programını tamamladı.