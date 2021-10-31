410 tuşlu telefon yakalandı

Polis ekipleri önceki gün İstanbul Otogarı’nda şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobilin bagajından 410 tuşlu cep telefonu çıktı. Otomobildeki iki kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, cep telefonlarının yurda kaçak yollarla sokulduğunu tespit etti. Otomobildeki iki kişiye kaçakçılıktan işlem yapıldı.
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