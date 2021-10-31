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410 tuşlu telefon yakalandı

#CEP TELEFONU#KAÇAK#Otogar
410 tuşlu telefon yakalandı

İstanbul'da polis ekipleri önceki gün İstanbul Otogarı’nda şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 410 adet tuşlu telefon ele geçirdiler.

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Polis ekipleri önceki gün İstanbul Otogarı’nda şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobilin bagajından 410 tuşlu cep telefonu çıktı. Otomobildeki iki kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, cep telefonlarının yurda kaçak yollarla sokulduğunu tespit etti. Otomobildeki iki kişiye kaçakçılıktan işlem yapıldı. 

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#CEP TELEFONU#KAÇAK#Otogar

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