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41 yıllık firara son! Eski sevgilisi Maria’yı boğmuştu

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#Maria Köhler#Cinayet#Nazmi Gezginci
41 yıllık firara son Eski sevgilisi Maria’yı boğmuştu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 07:00

Almanya’da 1984 yılında 19 yaşındaki Maria Köhler’in öldürülmesiyle ilgili Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Nazmi Gezginci, 41 yıl sonra 66 yaşında başkasının kimliğiyle Hatay’da yakalandı.

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Almanya’nın Aschaffenburg kentinde 30 Temmuz 1984 tarihinde şehir hastanesinde hemşirelik eğitimi alan Maria Köhler, hastane lojmanındaki odasında ölü bulundu. Yapılan incelemelerde Köhler’in boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan soruşturmalar, Köhler’in eski erkek arkadaşı, o sırada 25 yaşında olan Nazmi Gezginci üzerinde yoğunlaştı. Polis, Gezginci’nin olaydan bir gün sonra Almanya’yı terk ederek Türkiye’ye kaçtığını belirledi. Almanya, hakkında tutuklama emri çıkararak uluslararası arama başlattı ancak Gezginci yakalanamadı. 

YARA İZİ ELE VERDİ

Olayın üzerinden geçen 41 yılın ardından dosyayı raftan tekrar indiren Alman polisi, Gezginci için kırmızı bülten çıkardı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmaya başlanan Gezginci’nin Türkiye’de olabileceği tespit edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışmada Gezginci’nin kendisi ve akrabalarının adresleri üzerinde saha ve teknik çalışmalar yapıldı. Polis ekiplerinin çalışmalarında; bir kişinin zaman zaman Gezginci’nin ailesinin adreslerine gelip gittiği tespit edildi. Yapılan çalışmalarda adresler takibe alındı. Takip sonucunda sağ gözünün altındaki 1.5 santimlik yara izi olan Nazmi Gezginci ile eve gelip giden ve başka kimliğe sahip o kişinin eşkâlinin uyuştuğu tespit edildi. Şüpheli Gezginci, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde başkasının kimliğiyle yakalanarak gözaltına alındı.

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#Maria Köhler#Cinayet#Nazmi Gezginci

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