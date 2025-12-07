×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

41 yıla hükümlü firari polisi görünce intihara kalkıştı

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Hırsızlık#İntihar Girişimi
41 yıla hükümlü firari polisi görünce intihara kalkıştı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 22:23

Edirne'de iki ayı suçtan kesinleşmiş 41 yıl 4 ay 12 gün hapis cezası bulunan firari A.O., kendisini yakalamaya gelen polisleri görünce tabanca ile intihara kalkıştı. Elindeki silah alınıp, etkisiz hale getirilen O.A. ile onu evinde saklayan H.P. gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, 'Geceleyin yağma' suçundan 40 yıl 3 ay 27 gün, 'hırsızlık' suçundan 1 yıl 15 gün olmak üzere toplam 41 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.O.'nun Edirne'de saklandığı adresi tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polisin geldiğini gören A.O., kapı arkasına saklanarak elindeki tabanca ile intihara kalkıştı. Polis, A.O.'nun tabancayı kullanmasına fırsat vermeden etkisiz hale getirdi. A.O.’yı evinde sakladığı belirtilen H.P. de gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 1 tabanca, 1 şarjör ile 3 mermi gele geçirildi. İki kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

41 yıla hükümlü firari polisi görünce intihara kalkıştı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edirne#Hırsızlık#İntihar Girişimi

BAKMADAN GEÇME!