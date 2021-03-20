41 yıl hapis cezasıyla aranıyordu... Dolapta yakalandı!

Ekipler, sık sık yer değiştiren Cemile A.’nın, geçen hafta otomobille Adana’ya geldiğini tespit etti. Cemile A.’nın merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit eden polis, adrese baskın yaptı. Çilingir yardımıyla eve giren polis, içeride arama yaptı. Cemile A., elbise dolabında saklanırken bulundu. Gözaltına alınan Cemile A., Emniyet’teki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

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