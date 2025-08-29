41 kızı erken yaşta evlilikten kurtaran ‘Muhtar Ana’ artık üniversiteli... Önlüğümü çıkardılar gelinlik giydirdiler

Haberin Devamı

BAĞLAR ilçesi Muradiye Mahallesi’nin 3 dönemdir muhtarlığını yürüten 53 yaşındaki Dilek Demir’in hayatı, filmlere konu olacak gelişmelerle dolu. 13 yaşındayken okuldan alınarak zorla evlendirilen 5 çocuk annesi Dilek Demir, 16 yıllık evliliğinin ardından boşandı. Muhtar olduktan sonra dışarıdan ortaokul ve liseyi bitirdi.

‘ŞİKÂYET KUTUSU’YLA KURTULAN HAYATLAR

Göreve başlayınca ilk iş olarak, muhtarlığın duvarına bir dilek-şikayet kutusu asan Demir, gelen ihbar mektuplarıyla 2021’e kadar 41 kız çocuğunu erken yaşta gelin olmaktan kurtardı. İlgili kurumlarla işbirliği yaparak bu evlilikleri engelledi, çocukların yeniden okula dönmesini sağladı. Mahallede artık ‘Muhtar Ana’ olarak anılan Demir’in bu başarısı haberlere konu oldu, belgesel haline getirildi. 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘kısa belgesel’ kategorisinde finale kaldı.

Muhtar Dilek Demir, kız çocukları için mücadele veriyor.

‘MEZUN OLACAĞIM KEPİMİ ATACAĞIM’

Bu yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren, yaptığı tercihle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Yerel Yönetimler Bölümü’ne yerleşerek üniversiteli olan ‘Muhtar Ana’, kız çocukları için mücadelesine devam edeceğini söyledi: “53 yaşındayım. 13 yaşında çocuk gelin olarak evlendirildim. Okulumdan alındım. Önlüğümü soydular, gelinlik giydirdiler bana. Bir adama verdiler ve okulumdan sorgusuz sualsiz aldılar. Okuma aşkı içimde kaldı. Yıllar sonra seçimlere katıldım ve muhtar oldum. Kız çocukları benim kırmızı çizgim. Çocuklarımız evlendirilmesin, okullarından mahrum edilmesin. Ben de karar verdim üniversiteli olmaya. Mezun olacağım, kepimi de atacağım. Muhtarlık demek yerel yönetim demektir. Bilerek Yerel Yönetimler Bölümü’nü seçtim. Bu dalda hem yılların tecrübesi var hem de gelecekte kullanabilirim bu dalı. Ondan dolayı yerel yönetimi seçtim. Tüm anne babalardan rica ediyorum. Çocuklarına sahip çıksınlar. Okullarına destek versinler. Çocuklarını okutsunlar. Okuldayken hiçbir şekilde çocuklarına müdahale etmesinler. Evlendirme, şu, bu vesaire... Tüm güçleriyle çocuklarının yanında olsunlar. Bizler de tüm çocukların yanındayız. Okuma, okuma, okuma…”

Demir’in muhtarlığın önüne koyduğu dilek şikâyet kutusuna gelen ihbarlar sayesinde kız çocukları kurtuldu.

53 yaşındaki Dilek Demir, Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Muradiye Mahallesi’nde 3 dönemdir muhtarlık yapıyor.