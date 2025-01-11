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41 ilde PKK/KCK operasyonu: 147 şüpheli yakalandı

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#Operasyon#Gürz-37 Operasyonu#PKK
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 09:21

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik son 10 gündür devam eden "Gürz-37" operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 30'unun tutuklandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gürz-37" operasyonlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, şüphelilerden 17'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirterek, diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğünü kaydetti.

41 ildeki operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştiğinin altını çizen Yerlikaya, "Düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütüne finans sağladıkları, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi." ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini aktararak, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve jandarmayı tebrik etti.

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#Operasyon#Gürz-37 Operasyonu#PKK

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