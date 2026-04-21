41 ilde operasyon: 111 kişi yasa dışı bahisten gözaltında! 35,8 milyar TL işlem hacmi tespit edildi

#Yasa Dışı Bahis#Diyarbakır#Operasyon
41 ilde operasyon: 111 kişi yasa dışı bahisten gözaltında 35,8 milyar TL işlem hacmi tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2026 13:03

Diyarbakır merkezli 41 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik operasyonda 111 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki işlem hacminin 35 milyar 861 milyon 796 bin 103 TL olduğu belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek’ ve ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Diyarbakır merkezli, aralarında Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir’in de olduğu 41 ilde düzenlenen operasyonlarda 111 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre toplam işlem hacminin 35 milyar 861 milyon 796 bin 103 TL olduğu belirlendi.

Gözden KaçmasınSavaş alanında ilk kez görüldü: ABD’nin ‘tersine mühendislik’ hamlesi ‘Ele geçirdik, tasarladık ve İran’a karşı kullandık’Savaş alanında ilk kez görüldü: ABD’nin ‘tersine mühendislik’ hamlesi! ‘Ele geçirdik, tasarladık ve İran’a karşı kullandık’Haberi görüntüle

Soruşturma kapsamında 190 banka ve kripto para hesabı ile şüphelilere ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 10 milyon 750 bin TL değerinde 9 otomobil ve motosiklet ile 2 arsaya el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gözden KaçmasınHollandalı 2 kardeş Fatihte otelde ölü bulunmuştu Böcek ilacından zehirlendikleri ortaya çıktı: 5 kişi tutuklandıHollandalı 2 kardeş Fatih'te otelde ölü bulunmuştu! Böcek ilacından zehirlendikleri ortaya çıktı: 5 kişi tutuklandıHaberi görüntüle
#Yasa Dışı Bahis#Diyarbakır#Operasyon

