41 canı yuttu... Sonunda kapandı

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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra’da patlamanın yaşandığı maden sahasındaki koordinasyon merkezinde görevlilerle görüştükten sonra yaptığı açıklamada yangının kısmi olarak devam ettiğini kaydetti. Bakan Dönmez, şunları ifade etti:

“41 kardeşimizin cenazesini çıkarttığımızı belirtmiştim. Teknik ve güvenlik ekiplerimiz kısmi devam eden yangınla mücadeleye devam ediyor ve o alanı komple kontrol altına alabilmek için kapatma kararı verildi. Şu anda baraj yapma işlemleri devam ediyor, arkasından da azot ve gerekirse su ve diğer kimyevi maddeleri ocağa basmak suretiyle orayı kontrol altına alacağız. Sonrasında tesisin yeniden üretime hazırlanması için oluşan hasarların tespiti ve bunların yeniden düzenlenmesi gibi işlemler devam edecek. Tabii ki bu işler bitinceye kadar Amasra müessesemizde kömür üretimine de ara veriyoruz.”

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DENETİM RAKAMLARI

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağındaki grizu patlaması, maden ruhsatlarında gerçekleştirilen denetimleri de gündeme getirdi. İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, 27 Nisan’da Bakan Dönmez’in yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na bir önerge vererek, “Maden alanlarının son dönemlerde denetleme görevinin sistematik olmadığı kanısı oluşmuştur” dedi. Bakan Dönmez, önergeye yanıtında 1’inci risk grubunda yer alan sahaların 24 ayda bir, 2’nci risk grubunda yer alan sahaların 12 ayda bir, 3’üncü risk grubunda yer alan sahaların 6 ayda bir, 4’üncü risk grubunda yer alan sahaların ise 3 ayda bir olmak üzere denetlendiğini açıkladı. Bakan Dönmez, “1 Ocak 2017 - 16 Mayıs 2022 tarihleri arasında MAPEG tarafından maden sahalarına ilişkin toplam 39 bin 877 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler çerçevesinde 1 Ocak 2020 - 16 Mayıs 2022 tarihleri arasında toplam 8 bin 512 adet sahada faaliyetler durdurulmuş, 4 bin 491 adet sahaya da idari para cezası işlemi uygulanmıştır” dedi.

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5 SAVCI GÖREVDE: ‘İHMAL, KUSUR HEPSİ ORTAYA ÇIKARILACAK’

SORUŞTURMADA üç olan görevli savcı sayısının 5’e çıkarıldığını açıklayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şu bilgileri verdi: “Bu kazanın etkin bir şekilde soruşturulması çok önemli. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığımız kazanın soruşturulması için adli tahkikatı başlattı. Amasra Cumhuriyet Savcılığı da bu tahkikatı yürütüyor. Şu anda 5 savcımız olayın tahkikatını sürdürmektedir. Buradan açıkça şunu ifade etmek isterim, bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. Kafalarda ne kadar soru varsa, bunların hepsi bu tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır. İhmal, kusur, eksiklik varsa bu kim ya da kimden kaynaklanıyorsa, hukuk bunlarla ilgili gereğini yapacaktır. Şu anda içeride soğutma çalışmaları henüz bitmediği için delil tespiti yapmak henüz mümkün değil, ancak bundan sonraki süreçte soruşturmanın gerekleri neyse titizlikle yerine getirilecektir ve maddi hakikat bütün gerçekliği ile ortaya çıkacaktır.”

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TMMOB: VERİLER İNCELENMELİ

TMMOB maden Mühendisleri Odası, patlama sonrası Amasra Taş Kömürü İşletmesi’ndeki ilk incelemenin sonuçlarını paylaştı: “Ölümlerin nedeni, grizu patlaması sonucu oluşan yüksek sıcaklık ve şok dalgası nedeniyle yanma ve ortama yayılan karbonmonoksit zehirlenmeleridir. Gaz izleme sistemi verilerine odamızca ulaşılamamıştır. Metan sensorünün kritik seviyede uyarı verip vermediği, verdiyse ne çeşit önlemler alındığı, uyarı vermediyse nedenlerinin incelenmesi gerekmektedir.”