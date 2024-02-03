41 bin ev sahibini buluyor

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) düzenlenen “Kahramanmaraş Merkezli Depremleri Değerlendirme Toplantısı”nda konuşan Yerlikaya, özetle şunları söyledi.

- 53 BİN 537 CANIMIZI YİTİRDİK: “Acıyı birlikte omuzladık. Hamdolsun ki asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük. Bu zor günler ancak bu ruhla aşılabilirdi. Depremler sonrasında 38 bin 901 bina yıkılmıştı. İçinde yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama ve kurtarma faaliyeti yürütüldü. Müdahale çalışmalarında 11 bin 488’i uluslararası, 35 bin 250’si arama kurtarma ve 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı. Çalışmalarda 20 bin araç ve iş makinesi, 141 helikopter, 182 uçak ve 23 gemi görevlendirildi.

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-EN BÜYÜK İYİLEŞTİRME OPERASYONU: Depremin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürerken bir yandan da geçici barınma için kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Bunun adı, AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen, dünyanın en büyük ‘İyileştirme Operasyonu’ydu. Bölgeye 1 milyon çadır sevk edildi. 350 çadırkent alanında 645 bin çadır kuruldu ve yaklaşık 2.5 milyon afetzedemize buralarda geçici olarak barınma imkânı sağlandı. Yakınlarının yanlarına gitmek isteyen 3 milyon 549 bin afetzedemizin tahliyesi sağlandı. Bugün gelinen noktada 414 konteynerkentte 215 bin 224 konteyner kurulumu yapıldı. Şu an bu konteynerkentlerde 691 bin afetzedemizi misafir ediyoruz. 349 bin hanemize 14 milyar 453 milyon lira ‘kira destek ödemesi’ yapıldı. Ev sahiplerine aylık 7 bin 500, kiracılara ise 5 bin lira kira destek ödemesi yapılmaya devam ediliyor.

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-441 BİN HAK SAHİPLİĞİ: 2 milyon 302 bin binada ve 6 milyon 227 bin bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldı. Hak sahipliği süreci de 30 Mayıs 2023’te başlatıldı. Bu kapsamda 30 milyon evrak incelendi ve bu çalışmalar 211 günde tamamlandı. Tüm süreçler tamamlandıktan sonra 389 bin konut, 40 bin 658 işyeri ve 11 bin 531 ahır olmak üzere toplam 441 bin 567 hak sahipliği belirlendi. İl, ilçe ve kırsal alanda toplam 250 bin bağımsız bölümün ihalesi yapıldı.

-KALICI KONUTLAR TESLİM EDİLİYOR: Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın (bugün) Hatay’dayız. Dünyada başka bir örneğine rastlanmayacak hızda, 41 bin deprem konutumuzun ve 5 bin köy evimizin kura çekimi ile anahtar teslim törenlerinin ilkine ‘Bismillah’ diyerek başlıyoruz. 4 Şubat’ta Gaziantep, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta ve gelecek günlerde de diğer illerde törenlerimizi yapacağız.”

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‘TEK YÜREK’TE 128 MİLYAR LİRA

- YERLİKAYA “Türkiye Tek Yürek kampanyasında 128 milyar 949 milyon lira toplandı. Bunun 79 milyar 263 milyon lirası harcandı. Bağış hesaplarımızla ilgili bütün süreçler ve veriler şeffaf bir şekilde 15 günde bir AFAD kurumsal internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor” dedi.