407 sanıklı İBB davası başladı... ‘Selamlama’ gerginliği

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB’ye) yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 107’si tutuklu 7’si firari 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 407 sanık hakkında açılan davanın görülmesine dün başlandı. İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki 1 No’lu duruşma salonunda görülen duruşmaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da arasında bulunduğu tutuklu sanıklar, Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.



JANDARMADAN ‘EL SALLAMAYIN’



Duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, bazı belediye başkanları, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partililer, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, sanıkların aileleri, Barolar Birliği Başkanı, İstanbul Barosu’nun arasında olduğu çeşitli baro başkanları izledi. İzleyiciler ve sanıklar birbirlerine duruşma öncesinde el sallayarak selamlaştı. Jandarma, sanıkları el sallamamaları konusunda uyarınca bazı avukatlar tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu, kendisini alkışlarla karşılayan izleyicilere el sallayıp karşılık verdi, bazı sanıklarla ise tokalaşarak sarıldı. İmamoğlu, tutuklu sanıklara ait bölümün orta kısmına oturtuldu.





Haberin Devamı

Avukatı, İmamoğlu’nun arkadaşlarını selamlamak istediğini, bu yönde bir konuşma yapmak istediğini söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Böyle bir usul yok, diğer yargılamalarda böyle bir selamlama konuşması yapılıyor mu?” diyerek talebi reddetti. “Söz almak istiyorum sayın başkan” diyen İmamoğlu, izin almadan kalkarak sanık kürsüsüne gitti. Bunun üzerine mahkeme başkanı tepki göstererek, “İzin almadan kürsüye gelemezsin. Böyle kafana göre kalkıp konuşma yapamazsın. Bu şekilde devam edemezsiniz Ekrem Bey, buranın bir düzeni ve sistemi var” dedi. İmamoğlu ise talebinde ısrar etti. Başkan ise “Ekrem Bey lütfen yerinize geçin, buranın bir düzeni var, kafanıza göre buraya gelip konuşamazsınız. Sanık Ekrem İmamoğlu lütfen yerinize geçin” dedi.

‘BU ŞEKİLDE DEVAM ETMEM’

Haberin Devamı

İmamoğlu uyarılara rağmen konuşmaya devam edince mahkeme başkanı mikrofonunu kapattı. Ekrem İmamoğlu, “Ekranın arkasına saklanmanıza gerek yok” diye konuşunca mahkeme başkanı da “Ekranın arkasında saklanmıyorum. Yerinize geçin” diye yanıt verdi. Bu sırada izleyiciler de mahkeme başkanına tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Yargılamaya bu şekilde devam etmem” diyerek izleyicilerin duruşma salonundan çıkarılması için jandarmaya talimatı verdi. Heyet, salondan ayrılarak 13.30’a kadar duruşmaya ara verdi. İzleyiciler ise salonu boşaltmayıp, beklemeyi sürdürdü.

Verilen aranın ardından duruşmaya saat 14.00’te tutuklu sanıklar yeniden salona alınarak devam edildi.

Haberin Devamı

İMAMOĞLU’NUN SAVUNMASI SON SIRADA

Mahkeme başkanı duruşmayı başlatmadan önce yargılamanın işleyişi ile ilgili açıklama yaptı. Nisan sonuna kadar haftada 4 gün duruşma yapılacağını belirterek, “Cuma günleri duruşma yapmayacağız. Önceliğimiz tutuklu sanıkların savunmasının tamamlanması. Salon kapasitemiz belli, zorluklarımız var. Tutuksuz sanıkların duruşmayı takip edip etmemelerini kendilerinin tercihlerine bırakıyoruz şu aşamada. İkinci celse tutuksuz sanıkların savunmalarına geçilecek. Görüntü ve ses kaydı alınmamasını istiyoruz. Sosyal medyaya veya basına ses kaydı görüntü kaydı düşerse yargılamayı izleyicisiz olarak yapacağız. Ekrem İmamoğlu’nun savunmasını en son alacağız” dedi.

Haberin Devamı

‘REDDİ HÂKİM’E RET

Mahkeme, avukatların reddi hâkim taleplerinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek reddetti. Duruşma bugüne ertelendi. İmamoğlu ısrarla söz isterken hâkim duruşmayı bitirdiğini söyledi. Mahkeme başkanı, tepkisini sürdüren İmamoğlu için “Yargılamayı buraya geldiğinizden beri sabote ediyorsunuz. Sanığı dışarı alalım” diye konuştu. İmamoğlu, “Örgüt lideri olarak suçlanan kişiye söz hakkı vermiyorsanız, siz buraya yargılamaya gelmemişsiniz” diyerek heyete doğru parmak salladı. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “O elini indir” diyerek bağırdı.

GENİŞ GÜVENLİK

Duruşma öncesinde, salon ve çevresinde jandarma ekiplerince güvenlik kontrolü yapıldı. Giriş yapmak isteyen araçlar, jandarma ekiplerince tek tek kontrol edildi. Duruşma salonunun bulunduğu sokak girişinde güvenlik önlemleri kapsamında jandarma ekipleri ‘robokop’ kıyafeti ve kalkanlarla önlem aldı.

Haberin Devamı