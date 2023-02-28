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405 yıllık tarihi cami depremde yerle bir oldu

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#Kahramanmaraş#Cami#Deprem
405 yıllık tarihi cami depremde yerle bir oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 10:12

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde çok sayıda bina yıkılırken bazı tarihi yapılar da ya enkaza döndü ya da ağır hasar aldı. Kentteki 405 yıllık Tarihi Saraçhane Camii de yerle bir oldu.

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Depremle sarsılan Kahramanmaraş'ta, vakıf kültür varlıklarına bağlı, 39'u cami 42 tarihi yapı da hasar gördü. Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri, tarihi yapılarda hasar tespitinin sonuna geldi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, binlerce binayı yerle bir ederken, yüzlerce yıldır ayakta duran tarihi yapılar ve ibadethaneleri de etkiledi.

Depremde zarar gören ve yerle bir olan camilerden birisi de 405 yıllık tarihi Saraçhane Camii oldu. Beyazıt oğullarından Hacı Abdullah bey tarafından 1618 yılında yapılan cami meydana gelen depreme tamamen yıkıldı.

405 yıllık tarihi cami depremde yerle bir oldu

KENTİN SEMBOLLERİNDEN BİRİYDİ

Kentin sembolleri arasında bulunan tarihi yapıların da hasar görmesiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 39'u cami 42 tarihi yapıda incelemelerde bulunup, hasar tespit çalışması başlattığı öğrenildi.

Saraçhane Çarşısı ve caminin bütünleşmesi ile bölgeye manevi bir ortam yaşattığını ifade eden çarşı esnafı Abdülkadir Güzlek, “Devletimize güveniyoruz umarız camimiz ve çarşımız yeniden yapılır” dedi.

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405 yıllık tarihi cami depremde yerle bir oldu

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#Kahramanmaraş#Cami#Deprem

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