404 yıllık çeşmede balkon sefası

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Osmanlı padişahlarından Genç Osman’ın Darüssaade Ağası Mustafa Ağa, o dönem susuzluk çeken Hasköy Mahallesi’ne 1618 yılında bir çeşme yaptırdı. Mahalleli uzun yıllar su ihtiyacını buradan karşıladı ancak çeşme yapılaşmanın artmasıyla binaların arasında kaldı. Zamanla suyu da kesildi.

PARMAKLIK DA YAPMIŞLAR

Araştırmacı Hüseyin Kula, Osmanlı’nın 17. yüzyılda yaptırdığı eserlerle ilgili çalışması sırasında, çeşmenin arka taraftaki küçük binada yaşayanlar tarafından balkon olarak kullanıldığını tespit etti. Binadan çeşmenin üzerine çıkmak için bir kapı açılmış, çatısı da demir parmaklıklarla çevrilmişti. Üstelik tam 10 yıldır bu durumdaydı.

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BAKIMA ALINACAK

Hüseyin Kula’nın olayı sosyal medyadan duyurmasının ardından Beyoğlu Belediyesi ekipleri harekete geçti. Çeşmenin bulunduğu Çançan Sokağı’na gelen ekipler korkulukları söktü ve çeşmenin üzerini temizledi. Çeşmenin bakıma alınacağını açıklayan ekipler ayrıca Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na şikâyette bulundu.

ARAŞTIRMACI HÜSEYİN KULA: BÖYLESİNİ İLK KEZ GÖRÜYORUM

Tarihi çeşmenin tahrip edildiğini kamuoyuna duyuran Araştırmacı Hüseyin Kula şunları söyledi: “Yaptığım çalışmalar dolayısıyla çokça tarihi mezarlıklar ve tarihi eserleri ziyaret ediyorum. Lakin böylesine bugüne kadar hiç rastlamamıştım. Bir tarihi çeşmenin üzerine balkon yapıldığına, üzerine demir parmaklıklar çakıldığına ilk kez şahit oldum. Bu durum tarihe ilgi duyan herkesi hayretler içinde bıraktı. Bizler bu eserlere dokunmaya kıyamazken bu yapılan beni çok üzdü. Tarihin bu kadar içinde yaşamak hepimiz için büyük nimet, tarihi eserlerimize sahip çıkmalıyız. Neyse ki belediye ivedi bir şekilde konuyla ilgilenerek tarihi çeşmeyi bu esaretten kurtardı.”