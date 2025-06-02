400 yıllık gelenek devam ediyor: Günün ilk ışıklarında başlıyorlar

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Bahar aylarının gelmesiyle tarlalara inen köylüler, dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla çeltik ekimine başladı. İklimi ve verimli toprakları sayesinde çeltik üretimi için elverişli bir yapıya sahip Çeltikli köyünde çiftçiler asırlık yöntemleri yaşatmaya devam ediyor.

Teknolojinin kullanılmadığı tarlalarda imece usulü çeltik ekimi yapan çiftçiler, günün ilk ışıklarıyla tarlalara girip küreklerle çeltik havuzları oluşturuyor. Çeltikli köyü sakinleri, ekimini yaptıkları çeltiğin doğal ve sağlıklı olduğunu belirterek, dededen kalma gelenekleri yaşatmaya çalışıyor.

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Köyde yetiştirilen ve bölgede pazarlanan pirincin en büyük özelliği ise diyabet hastalarının bile tüketebileceği türde olması.Mayıs ayı başlarında başlanan ekim işlemleri ay sonuna kadar devam ederken, pirincin hasadı ise eylül ayında yapılıyor.

Yıllardır köylülerin hep birlikte imece usulü ile çeltik ekimi ve hasadı yaptıklarını söyleyen Faysal Kın, senelerdir çeltik işi ile uğraştıklarını ifade etti.

Kın, "Dededen babadan kalma bu iş 400 yıldır yapılıyor. Mayıs ayının başlarında başlıyoruz haziran ayına kadar ekim yapıyoruz. Eylül ayında mahsulü toplamak için yine köylülerle beraber birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz. Hasadını yaptığımız pirinci hem kendi ihtiyacımız için kullanıyoruz hem de satışını yapıyoruz. Bizim sabit müşterilerimiz var. Hasat ettiğimiz pirinci eskiden değirmende öğütürdük, şu anda fabrikaya götürüyoruz. Geçen yıl 100 liradan satışa sunduk. Ama bu sene ne kadar olur tam bir fiyat belirlemedik" diye konuştu.

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Köylülerle birlikte pirinç ekimi yapan Cüneyt Tacer ise sabah 05.00 gibi çalışmalara başladıklarını belirtti. Bu işi severek yaptıklarını söyleyen Tacer, "Bu tohuma ekstra bir tohum eklemedik. Dedelerimizden kalan tohumlardır. Aynı tohumu sürdürmekteyiz yeşertmekteyiz. Bizim en önemli noktamız birlik ve beraberliktir. İnsan çokluğu bizim vazgeçilmezimizdir. Yani ne kadar çok insan o kadar çok hızlı ve kolay ekim sağlanmaktadır" diye konuştu.