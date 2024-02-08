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400 milyon Euro imzası tamam... AB’den deprem dayanışması

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#AB#Deprem#Hibe
400 milyon Euro imzası tamam... AB’den deprem dayanışması
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 07:00

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılmasında kullanılmak üzere 400 milyon Euro’luk (13.1 milyar TL) hibe anlaşması imzalandı.

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AB tarafından verilecek ve kısa zamanda kullanıma girecek miktar şu ana kadar AB Dayanışma Fonu’ndan bir aday ülkeye verilen en yüksek hibe olma özelliğine sahip. Brüksel’de düzenlenen imza töreninde, bu fondan ilk kez yararlanan Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AB Komisyonu’nu ise Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komiser Elisa Ferreira temsil etti.

AB’nin depremler bağlamında Türkiye’ye yönelik olarak taahhütte bulunduğu 1 milyar Euro tutarındaki desteğin bir parçası olan hibe, öncelikli olarak üç alanda kullanılacak. Bunlardan ilki, sağlık, eğitim, su ve atık su yönetimi alanlarında altyapının yeniden tesis edilmesi. İkincisi, nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için geçici barınma sağlanması. Üçüncüsü ise bölgenin zengin kültürel mirasını korumaya yönelik tedbirlerin uygulanması.

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DAYANIŞMA SEMBOLÜ

Yıkımın boyutu göz önüne alındığında bu anlaşmayla serbest bırakılacak miktarın, kapsamlı yeniden inşa çabalarının yalnızca küçük bir kısmını karşılayacağını belirten Bozay, “Bununla birlikte önemi mali değerinin ötesine geçiyor. AB’nin Türkiye’yle dayanışmasını simgeliyor” dedi.

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#AB#Deprem#Hibe

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