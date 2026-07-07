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400 milyon dolarlık uçan saray! ABD Başkanı Trump yeni Air Force One uçağıyla Türkiye'ye geldi

Güncelleme Tarihi:

#Donald Trump#Air Force One#Uçak
400 milyon dolarlık uçan saray ABD Başkanı Trump yeni Air Force One uçağıyla Türkiyeye geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 14:20

ABD Başkanı Donald Trump, teknolojik donanımı ve gelişmiş savunma sistemleriyle "Uçan Beyaz Saray" rolünü üstlenen "VC-25B Bridge" isimli geçici başkanlık uçağıyla Türkiye'ye geldi. Boeing 747-8 model ultra lüks uçak, Trump’ın Türkiye ziyaretiyle birlikte tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Nükleer savaş ve füze tehditlerine dayanıklı sistemlerle donatılan geçici "Air Force One" uçağı "VC-25B Bridge", ABD Başkanı Donald Trump’ı Türkiye’ye taşıdı. 14.800 kilometre menzile sahip Boeing 747-8 model özel uçağın teknik özellikleri ve lüks donanımı, Trump'ın gerçekleştirdiği bu kritik Türkiye ziyaretiyle yeniden gündeme geldi.

400 milyon dolarlık uçan saray ABD Başkanı Trump yeni Air Force One uçağıyla Türkiyeye geldi

ABD'de başkanlık standartlarına getirilmek üzere kapsamlı bir modernizasyon sürecinden geçirilen uçağın öne çıkan teknik, donanımsal ve tasarımsal özellikleri şu şekilde:

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TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Model: Boeing 747-8 (Kıtalararası)

Motor: 4 adet yüksek yakıt tasarruflu General Electric GEnx motoru

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Menzil: Tam yüklü halde yaklaşık 14.800 kilometre (8.000 deniz mili)

Azami Hız: 0.85 Mach (yaklaşık 910+ km/s)

Boyut: 76,3 metre uzunluk ve 68,5 metre kanat açıklığı ile dünyanın en büyük yolcu uçağı varyantlarından biridir.

400 milyon dolarlık uçan saray ABD Başkanı Trump yeni Air Force One uçağıyla Türkiyeye geldi

(Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt! Uçak içinden görüntü)

İÇ DİZAYN VE LÜKS DETAYLAR

Katar Kraliyet Ailesi filosunda VIP jet olarak kullanılan uçağın iç tasarımı modernizasyon sürecinde büyük ölçüde korundu. Kabin içerisinde deri koltuklar, masaj özellikli ve tam yatabilen yataklı koltuklar, toplantı ve yemek masaları, deri kanepeler ile altın tonlarında aydınlatmalar yer alıyor. Uçakta ayrıca özel bir basın kabini ve geniş ofis alanları da bulunuyor.

400 milyon dolarlık uçan saray ABD Başkanı Trump yeni Air Force One uçağıyla Türkiyeye geldi

(Protokol Şefi Monica Crowley! Uçak içinden görüntü)

BAŞKANLIK DONANIMI VE SAVUNMA SİSTEMLERİ

Güvenlik ve iletişim sistemleri tamamen modifiye edilen uçak, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) standartlarına uygun olarak sınıflandırılmış güvenlik ve gelişmiş teknoloji entegrasyonuyla donatıldı. Olası bir nükleer savaş veya füze saldırılarına karşı koyabilecek özel ABD Ordusu iletişim ve şifreli görev sistemleri uçağa entegre edildi.

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400 milyon dolarlık uçan saray ABD Başkanı Trump yeni Air Force One uçağıyla Türkiyeye geldi

DIŞ TASARIM

Uçağın Katar döneminde kullanılan koyu mavi renkli dış görünümü tamamen değiştirildi. Uçak, ABD başkanlık filosunun ikonik kırmızı, beyaz, koyu mavi ve altın renk şemasıyla yeniden boyandı.

GÖREV SONRASI KÜTÜPHANEYE DEVREDİLECEK

Başkan Donald Trump ve diplomatik heyeti tarafından kullanılan bu uçağın, görev süresi dolduktan sonra Trump'ın başkanlık kütüphanesi vakfına devredilmesi planlanıyor.

400 milyon dolarlık uçan saray ABD Başkanı Trump yeni Air Force One uçağıyla Türkiyeye geldi

TRUMP YENİ 'AIR FORCE ONE' İLE GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya, Katar'ın hediye ettiği ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından başkanlık kullanımına uygun hale getirilen Boeing 747-8 tipi yeni Air Force One uçağıyla geldi.

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Yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki uçakta; başkanlık özel kalemi, ulusal güvenlik danışmanı, basın ekibi, konuşma yazarları, Gizli Servis ajanları ile ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri personeli yer aldı.

Trump, daha önce uçakla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu uçak daha önce görülmemiş bir lüks seviyesinde uçan Beyaz Saray'a dönüştürüldü." ifadelerini kullanmıştı.

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#Donald Trump#Air Force One#Uçak

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