400 milyon dolarlık uçak! ABD Başkanı Trump yeni Air Force One uçağıyla Türkiye'ye geldi

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Nükleer savaş ve füze tehditlerine dayanıklı sistemlerle donatılan geçici "Air Force One" uçağı "VC-25B Bridge", ABD Başkanı Donald Trump’ı Türkiye’ye taşıdı. 14.800 kilometre menzile sahip Boeing 747-8 model özel uçağın teknik özellikleri ve lüks donanımı, Trump'ın gerçekleştirdiği bu kritik Türkiye ziyaretiyle yeniden gündeme geldi.

ABD'de başkanlık standartlarına getirilmek üzere kapsamlı bir modernizasyon sürecinden geçirilen uçağın öne çıkan teknik, donanımsal ve tasarımsal özellikleri şu şekilde:

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TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Model: Boeing 747-8 (Kıtalararası)

Motor: 4 adet yüksek yakıt tasarruflu General Electric GEnx motoru

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Menzil: Tam yüklü halde yaklaşık 14.800 kilometre (8.000 deniz mili)

Azami Hız: 0.85 Mach (yaklaşık 910+ km/s)

Boyut: 76,3 metre uzunluk ve 68,5 metre kanat açıklığı ile dünyanın en büyük yolcu uçağı varyantlarından biridir.

İÇ DİZAYN VE LÜKS DETAYLAR

Katar Kraliyet Ailesi filosunda VIP jet olarak kullanılan uçağın iç tasarımı modernizasyon sürecinde büyük ölçüde korundu. Kabin içerisinde deri koltuklar, masaj özellikli ve tam yatabilen yataklı koltuklar, toplantı ve yemek masaları, deri kanepeler ile altın tonlarında aydınlatmalar yer alıyor. Uçakta ayrıca özel bir basın kabini ve geniş ofis alanları da bulunuyor.

BAŞKANLIK DONANIMI VE SAVUNMA SİSTEMLERİ

Güvenlik ve iletişim sistemleri tamamen modifiye edilen uçak, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) standartlarına uygun olarak sınıflandırılmış güvenlik ve gelişmiş teknoloji entegrasyonuyla donatıldı. Olası bir nükleer savaş veya füze saldırılarına karşı koyabilecek özel ABD Ordusu iletişim ve şifreli görev sistemleri uçağa entegre edildi.

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DIŞ TASARIM

Uçağın Katar döneminde kullanılan koyu mavi renkli dış görünümü tamamen değiştirildi. Uçak, ABD başkanlık filosunun ikonik kırmızı, beyaz, koyu mavi ve altın renk şemasıyla yeniden boyandı.

GÖREV SONRASI KÜTÜPHANEYE DEVREDİLECEK

Başkan Donald Trump ve diplomatik heyeti tarafından kullanılan bu uçağın, görev süresi dolduktan sonra Trump'ın başkanlık kütüphanesi vakfına devredilmesi planlanıyor.

TRUMP YENİ 'AIR FORCE ONE' İLE GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump Ankara'ya, Katar'ın hediye ettiği ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından başkanlık kullanımına uygun hale getirilen Boeing 747-8 tipi yeni Air Force One uçağıyla geldi.

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Yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki uçakta; başkanlık özel kalemi, ulusal güvenlik danışmanı, basın ekibi, konuşma yazarları, Gizli Servis ajanları ile ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri personeli yer aldı.

Trump, daha önce uçakla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu uçak daha önce görülmemiş bir lüks seviyesinde uçan Beyaz Saray'a dönüştürüldü." ifadelerini kullanmıştı.