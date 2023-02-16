400 km kırılma 7.3 metrelik kayma var

Haberin Devamı

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, AFAD Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin, Anadolu coğrafyasının son 2 bin yılda yaşadığı en büyük depremlerden olduğunu söyledi. Bu 2 depremin toplam etki süresinin 2 dakikalık zamana yayıldığını kaydeden Tatar, şu bilgileri verdi:

“Yerkabuğu 2 dakikalık süre boyunca her 2 deprem sırasında çok ciddi şekilde sarsıldı. Her 2 depremin derinliği 8.5 ile 10 kilometre arasında değişiyor. Yerkabuğunda 3-4 metreye varan yer değiştirmelerin, dün sahadan gelen bilgiler ışığında 7 metre 30 santime kadar olduğu bilgisi var. Yaklaşık 7.5 metre civarındaki deformasyon, bizim son 2 bin yılda yaşadığımız ve bir deprem sonucunda ortaya çıkan en büyük deformasyona karşılık geliyor.

Haberin Devamı

3 BİN 858 ARTÇI OLDU

Doğu Anadolu fay zonu üzerindeki 5 ayrı parça kırıldı. Bu depremin yüzey kırığı, sahada yapılan şu ana kadarki çalışmalara göre hemen Hatay’ın kuzeyinden başlayıp Hassa, Kırıkhan şeklinde devam edip oradan Pazarcık, Gölbaşı ve kuzeydoğuya doğru devam ediyor. Doğu Anadolu fay zonunun kırılan parçaları; Amanos, Gölbaşı Pazarcık, Erkenek, Çardak Göksun segmentleri olarak belirtilebilir. Çok yoğun bir artçı sarsıntısı var. Olağandışı bir durumla karşı karşıyayız. Şu ana kadar toplam artçı sayısı 3 bin 858. Bu çok ciddi bir rakam. Şu an konuştuğumuz dakikalarda bile artçı sayılarının 3 bin 900’ü aştığını söyleyebiliriz.

38’İ 5-6 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Bunların 3 ile 4 arası büyüklükte olanlarının sayısı 1253. 4 ile 5 arası büyüklükteki artçı sarsıntıların sayısı 394. 5 ile 6 arası büyüklükteki artçı sarsıntıların sayısı ise 38. Bundan 3 ay önce meydana gelen İzmir depreminin büyüklüğü 4.9, daha sonra Düzce’de meydana gelen depremin büyüklüğü 5.9’du. Bu 2 büyük depremden sonra çok sayıda İzmir ve Düzce depremi büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşıyoruz.

Haberin Devamı

30 KATRİLYON JUL ENERJİ

Bu 2 deprem sonucunda yerkabuğunda şu ana kadar elde edilen gözlemlere göre 400 kilometrenin üzerinde bir yüzey kırığının oluştuğunu biliyoruz. Ortaya çıkan enerji çok büyük. Baktığınızda kabaca 30 katrilyon jul enerjinin açığa çıktığını söyleyebiliriz.”

110 BİN KM2’LİK ALANI ETKİLEDİ

Depremlerin 110 bin kilometrekarelik alanda etkili olduğunu aktaran Tatar, “Bu depremler birçok Avrupa ülkesinin yüzölçümünden daha büyük. Halen bölgede çok sayıda yıkılmamış ağır hasarlı ya da orta hasarlı binalar var. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu binalardan uzak durması çok büyük önem taşıyor. 4 ve üzeri veya 5 ve üzeri meydana gelebilecek artçılar nedeniyle yıkılmamış olan binalar da yıkılabilir. Buralardan vatandaşlarımızın uzak durmasında çok büyük yarar var” uyarısı yaptı.

Haberin Devamı