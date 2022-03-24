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400 kilogramlık kasayı böyle çaldılar!

#Hırsızlık#Kasa#Gaziosmanpaşa
400 kilogramlık kasayı böyle çaldılar

Gaziosmanpaşa'da toptan gıda satışının yapıldığı iş yerine giren 3 kişi, dakikalar içinde 400 kilogramlık çelik kasayı çalarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibi Mahmut Ekmekçi 60 bin lira para ve müşteri çeklerinin çalındığını belirtirken, hırsızlık kameraya yansıdı.   

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Olay, geçen Pazartesi saat 04.45 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde toptan gıda satışının yapıldığı iş yerinde meydana geldi. Şapkalı ve maskeli 3 kişi, kapıyı kırıp, girdikleri iş yerinde masayı devirdi. Ardından çelik para kasasını sürükleyip, yuvarlayarak, dışarı çıkarttı. Şüpheliler, kasayı araçlarına yükleyerek çaldı. Sabah geldiklerinde hırsızlığı fark eden iş yeri sahiplerinin haber vermesiyle gelen polis ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.  

İş yeri sahibi Mahmut Ekmekçi, "Gece kapıyı kırıp çelik kasayı alıyorlar. Masayı deviriyorlar. Birçok kişinin çek kocanları var. Birçok insan mağdur oldu. Bizim isteğimiz bir an önce yakalanması. Kasanın içinde 60 bine yakın nakit para ve müşteri çekleri vardı. Çelik kasanın ağırlığı 400 kilograma yakındı. 3 kişi sürükleyerek götürmüşler" ifadelerini kullandı. 

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400 kilogramlık kasayı böyle çaldılar

HIRSIZLIK KAMERADA

Hırsızlık anları saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, içeri giren şapkalı, maskeli 3 kişinin masayı devirdikleri, bilgisayar kasasını fırlattıkları ve kabloları koparttıkları görülüyor. Önünü açtıktan sonra da çelik kasayı yuvarlayıp, sürükleyerek çıkartıyorlar. 

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#Hırsızlık#Kasa#Gaziosmanpaşa

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