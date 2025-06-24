400 kilo uranyumu İran nereye kaçırdı

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ABD ve İsrailli güvenlik yetkilileri B-2 bombardıman uçaklarından atılan ve her biri 13 ton ağırlığındaki MOP bombalarının yanı sıra ABD denizaltısından ateşlenen Tomahawk füzelerinin İsfahan tesisini “tamamen yok ettiği” Natanz ve Fordo’ya ise “ağır hasar” verdiği görüşünde.

FORDO’DA HAREKETLİLİK

İran’ın uranyum zenginleştirmek için kullandığı bu tesislere verilen büyük hasarla Tahran’ın nükleer zenginleştirme programına büyük bir darbe vurulmuş olsa da tüm yangının kopmasına neden olan yüzde 60 oranında zenginleştirilen mevcut uranyum stoğunun akıbeti meçhul. ABD ve İsrailliler bu uranyumun İran tarafından kaçırılmış olabileceğini değerlendirirken, uydu görüntüleri de saldırıdan önceki günlerde Fordo tesisi etrafında araç hareketliliği olduğunu gösteriyor. ABD ve İsrail, nükleer tesislere yönelik saldırının ardından zenginleştirilmiş uranyum stoğunun peşine düştü.



Nükleer silah üretebilmek için yüzde 90 oranında uranyum zenginleştirilmesi yapılmamış olsa da Washington ve Tel Aviv, İran’ın elindeki 400 kg’lık yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stoğunun kısa sürede silah üretilebilecek kapasiteye getirilebileceği görüşünde. New York Times’a konuşan bir ABD’li yetkili İran’ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun kısa sürede 9 ya da 10 nükleer bomba yapmaya yeteceğini savunuyor.