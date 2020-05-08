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DHA
Haber Giriş: 08.05.2020 - 09:20,Son Güncelleme:

400 bin TL'lik vurgun! Duvarı delip girdiler...

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Konya'da 2 kişi, zorlayarak kapısını açtıkları berber dükkanından, balyozla duvarı kırıp bitişiğindeki kuyumcudan yaklaşık 400 bin liralık altını alıp kaçtı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Eyyüp Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen 2 kişi, berber dükkanının kapısını zorlayarak açıp, içeri girdi. Buradan da balyozla duvarı kırıp, bitişiğindeki kuyumcuya geçen şüpheliler, yaklaşık 400 bin liralık altını aldı. Şüpheliler, alarmın çalması üzerine geldikleri motosiklete binip, kaçtı. Adrese sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

400 bin TLlik vurgun Duvarı delip girdiler...

Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

400 bin TLlik vurgun Duvarı delip girdiler...

 

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