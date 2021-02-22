400 bin kaçak puro yakalandı

stanbul Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yasadışı yollardan ülkeye puro sokulduğu ve bunların başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde yaygın olarak bulunan zincir tütün büfelerinde satıldığı bilgisini aldı. Jandarma bir aylık çalışmanın sonucunda puroların Ö.A. ve M.A. tarafından getirildiğini, Başakşehir’deki bir depoda tutulduğunu ve buradan herhangi bir belge düzenlenmeden güvenilir aracı satıcılara dağıtımının yapıldığını belirledi.



DAĞITIM SIRASINDA BASKIN



Sevkiyat günü operasyon için düğmeye basan jandarma ekiplerince yükleme yapılan araçlar ile depo içerisinde yapılan aramalarda; ünlü bir markaya ait piyasa değeri yaklaşık sekiz milyon lira olan 80 bin pakette 400 bin kaçak puro ele geçirdi. M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.A. ise tutuklandı.



