40 yıllık kardeşe veda

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İsmet Uçma için dün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da camiye gelerek aileye başsağlığı diledi.

OMUZ OMUZA YÜRÜDÜK

Cenaze namazının ardından kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsmet’le yaklaşık 40 yıla yakın bir kardeşliğimiz var. Dava ve yol arkadaşlığımızda hiç mi hiç sapma yapmamış; hep ele ele, omuz omuza, gönül gönüle bu yolda yürüdük. Özellikle İşaret Yayınları’yla zaten hakka ve hakikati işaretleyen eserler manzumesini, bunun yanında düşünce ve fikir hayatında özellikle bunları işaret eden bir kardeşim olarak bu yolda, omuz omuza yürüdük. Gerçek manada yol ve dava arkadaşımız oldu” dedi. İsmet Uçma cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.



