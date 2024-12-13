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40 yıllık esnaf tostu 10 liraya satıyor... Nasıl kâr ettiğini soranlara böyle cevap veriyor

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#Tost#Karaman#Mevlüt Akkar
40 yıllık esnaf tostu 10 liraya satıyor... Nasıl kâr ettiğini soranlara böyle cevap veriyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 11:59

Karaman'da, 40 yıldır 25 metrekarelik dükkanda tostçuluk yapan Mevlüt Akkar (65), 10 TL'ye tost satıyor. Mevlüt Akkar, “Herkes, nasıl kar ettiğimi merak ediyor. Kar etmek çok kolay, çok hesap yapmazsan, kar edersin” dedi.

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Kentte 3 çocuk babası Mevlüt Akkar, 40 yıl önce devraldığı dükkanda tost yapıyor. Her gün saat 06.30'da iş yerini açan ve akşam saatlerine kadar çalışan Akkar, sucuklu, peynirli ve yumurtalı tostları 10 liradan, karışık tostu ise 13 liradan satıyor.

40 yıllık esnaf tostu 10 liraya satıyor... Nasıl kâr ettiğini soranlara böyle cevap veriyor

Simit fiyatından bile ucuza tost satan Akkar, “40 yıldır burada tost yapıp, satıyorum. 3 çocuğumu da buradan kazandığım parayla büyütüp, evlendirdim. Her gün saat 06.30’da iş yerimi açıyorum, akşam da bazen geç saatlere kadar açık kalıyorum.

40 yıllık esnaf tostu 10 liraya satıyor... Nasıl kâr ettiğini soranlara böyle cevap veriyor

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Yoğunluktan bazen tost bile yiyemiyorum. Şu an işlerimiz iyi durumda. Fiyatlarımızda her zaman uygun ve ben elimden geldiğince uygun vermeye çalışıyorum. Herkes, nasıl kar ettiğimi merak ediyor. Kar etmek çok kolay, çok hesap yapmazsan, kar edersin.

40 yıllık esnaf tostu 10 liraya satıyor... Nasıl kâr ettiğini soranlara böyle cevap veriyor

Kanaat ettikten sonra bir insana yüzde 25 kar bile yeter. Yeter ki kanaat edeceksin. Aza kanaat etmeyen, çoğu bulamaz” diye konuştu.

40 yıllık esnaf tostu 10 liraya satıyor... Nasıl kâr ettiğini soranlara böyle cevap veriyor

40 yıllık esnaf tostu 10 liraya satıyor... Nasıl kâr ettiğini soranlara böyle cevap veriyor

 

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#Tost#Karaman#Mevlüt Akkar

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