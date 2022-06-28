40 yıllık eşini öldüren caninin bahanesi: Süpürge sesi

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İstanbul Ümraniye’de geçen perşembe günü 112’yi arayan Gürsel Kaya (61), “Eşimi boğdum, nefes almıyor” dedi. Adrese giden polis ve sağlık ekipleri, 3 çocuk annesi Şengül Kaya’nın (58) evde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. Şengül Kaya hastaneye kaldırıldı. Şengül Kaya’nın duran kalbi yapılan müdahaleyle tekrar çalıştırıldı. Ancak Şengül Kaya daha sonra yoğun bakımda hayatını kaybetti.

KAN DONDURAN İFADE

Gözaltına alınan Gürsel Kaya Emniyet’teki ifadesinde “Emekliyim ancak ek iş olarak geceleri bekçilik yapıyorum. Olay günü sabah 07.00 sıralarında işten gelerek istirahate çekildim. Saat 15.00 sıralarında uyanarak eşimle kahvaltı yaptım. Daha sonra eşim temizlik yapmaya başladı. Ancak eşim temizlik işini uzattı, çok fazla ses oluyordu. Benim uzun zamandır beynimde çınlama vardı. Temizlik sesinden rahatsız olmaya başladım. Bu nedenle temizliği bırakmasını istedim. 2 ay sonraki oğlumuzun nişanını öne süren eşim misafirlerin geleceğini söyleyince tartışmaya başladık. Bir anlık sinirle eşimi ittirince sırt üstü düştü. Kendimi kaybettim, eşimin boğazını uzun süre sıktım. Eşim kurtulmak için tırnaklarını benim vücuduma sürtmeye başladı. Süpürge kablosunu gördüm, kabloyla eşimin boğazına yüklendim. Eşim kendinden geçince önce oğlumu ardından polisi aradım” dedi. Emniyet’teki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen Gürsel Kaya, burada savcıya ifade verdi. Savcılık, şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği, Gürsel Kaya’nın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.