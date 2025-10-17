40 yıldır ateşle canlandırıyor! Yerine yapacak kimseyi bulamıyor: 'Bu işi 5 sene daha yapabilirim'

Haberin Devamı

Altınordu ilçesinde kendine ait atölyede çalışan Mehmet Aydın (60), yaklaşık 40 yıldır sipariş üzerine deri ayakkabıların üretimini gerçekleştiriyor.

Sektörde 'ütü işlemi' olarak bilinen bu yöntemin gerçek deride kullanıldığını ifade eden Aydın, bir yandan geleneksel ayakkabıcılığı yaşatmaya çalışırken, diğer yandan da çırak bulamamaktan yakınıyor.

Kendisine gelen siparişlerin güzel olduğunu ancak el emeği diğer mesleklerde olduğu gibi ayakkabı tamirciliğinde de çırak yetişmediğini ifade eden Mehmet Aydın, "Müşterilerimiz bildiği için tamirat siparişlerim ve yüksek topuklu olan ve 'Çarşamba ayakkabısı' dediğimiz ayakkabıların siparişleri güzel. Bu işi 5-6 sene daha devam ettirebilirim, sonrasında devam edemem. Şimdi çıraklar yanaşmıyor, eskiden okuldan çıkınca meslek öğrenirdik, bir iş yerinde 3-4 çırak olurdu, şimdi çırak yok. Bu da bizi üzüyor, meslek artık sönüyor" dedi.

İmalatı yapılan ve boyama işlemi tamamlanan gerçek deri ayakkabıları ateşle buluşturduklarını ve buna 'ütü işlemi' adı verildiğini, sahte derilerde bu işlemin yapılmadığını kaydeden Aydın, "Derinin boşluğunu alıyoruz. Onu gerçek deriye yapabilirsin, sahte deri bu işlemde eritir. Bu işlem ile daha güzel oluyor, iplerin yünleri kayboluyor ve deri daha güzel oluyor. Boya için de iyi, deri boyayı ve cilayı daha güzel emiyor" ifadelerine yer verdi.