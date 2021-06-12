40 yıl sonra teşhis: Kene

40 yıl boyunca çeşitli tedaviler gören ve hatta bu nedenle ameliyat olan hasta, doğru teşhise basit bir kan tahlili ile kavuştu. Lyme hastalığının 350’den fazla hastalık ile benzer özellik gösterdiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Turhan, “Hastalığın 2 türü var. Akut dönemde tanısı yapılıyor ancak eğer o dönemde tedavi edilmez ve kronikleşirse hastalar çok uzun yıllar teşhis alamıyor ve şikâyetleri nedeniyle başka tedaviler görebiliyor. Zaman zaman gereksiz ameliyat oluyor ve hatta kortizon dediğimiz lyme hastalarına zararlı tedaviler görüyorlar” dedi.

8 YILDA 10 DOKTOR

Prof. Dr. Turhan, istatistiklere göre bir hastanın doğru teşhis alabilmesi için ortalama 8 yıl geçtiğini ve 10’dan fazla doktora gidildiğini de sözlerine ekledi.



Kene başta olmak üzere bazı böcekler ve sivrisineklerin de ısırması sonucu vücuda giren bazı bakteriler grip benzeri belirtiler göstererek lyme adı verilen hastalığa neden oluyor. Lyme başlangıçta doğru şekilde tedavi edilmezse kronik hale geliyor ve 350’den fazla hastalığı taklit edebiliyor. Bu hastalıkların içinde MS, ALS, Alzheimer gibi ciddi hastalıklar da bulunuyor.

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