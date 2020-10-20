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İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 20.10.2020 - 16:31 | Son Güncelleme:

40 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

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40 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
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SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, 11 ayrı suçtan toplam 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.G. (50) yakalandı

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında cinayet, gasp, hırsızlık ve kamu malına zarar verme gibi 11 ayrı suçtan toplam 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G.nin ilçeye geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polisin operasyonu ile A.G. yakalandı. A.G. adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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