İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)
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40 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, 11 ayrı suçtan toplam 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.G. (50) yakalandı
Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında cinayet, gasp, hırsızlık ve kamu malına zarar verme gibi 11 ayrı suçtan toplam 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G.nin ilçeye geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polisin operasyonu ile A.G. yakalandı. A.G. adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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