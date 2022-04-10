40 yıl hapis cezası bulunan hükümlüye, uyuşturucudan da 10 yıl hapis istemi

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Ankara'da narkotik polisinin yaptığı çalışma sonucu, Mamak ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlenen Levent Çakır ve ağabeyi Hakan Çakır yaklaşık 2 ay önce yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede Levent Çakır'ın 'hırsızlık', 'birden fazla kişiyle gece vakti yağma' ve 'birden fazla kişiyle yağma' suçlarından 2013'te 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 20 suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Levent Çakır ile kardeşi Hakan Çakır hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı. İddianamede, Mamak ilçesinde uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen Çakır kardeşlerin takibe alındığı ve üzerlerinden arama yapıldığı, Hakan Çakır'ın üzerinde renkli bir poşette 45 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi. Şüphelilerin evlerinden yapılan aramada ise 225 gram metamfetamin ele geçirildiği ifade edildi.