40 yıl gençlerle yürüdüm

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün, Adana ziyareti sonrasında Yeni Adana Müzesi’nde üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı’nda, şunları söyledi: “Bazılarının, bizim gençlerimizle sık ve samimi muhabbet içinde olmamızdan rahatsızlık duyduklarını anlıyorum. Halbuki ben lise yıllarımdan bu yana tam 40 yıldır kesintisiz bir şekilde bu yolda gençlerle yürüdüm, gençlerle netice aldım. Kültür sanat faaliyetlerinden siyasetteki görevlerime kadar her ne yaptıysam gençlerle yaptım. İstanbul’a büyükşehir belediye başkanı olurken de gençlerleydim, siyasi yasaklıyken partimi kurup iktidara gelirken de gençlerleydim. Cumhurbaşkanı oldum, burada gördüğünüz gibi yine gençlerle birlikteyim.



‘TEŞEKKÜR ETMEZ Mİ İNSAN’



Üniversite sayısından yurt kapasitesinin artırılmasına, harçların kaldırılmasından kredi ve burs imkanlarının genişletilmesine kadar sayısız eser ve hizmeti gerçekleştirdik. Yaptığımız onca esere ve hizmete rağmen bize olan kin ve nefretleri sürekli artan bir kesim var. Aslında yapılan hizmetlerden en çok faydalananlar da bunlar. Öyleyse, niçin bize bitip tükenmez husumetle saldırıyorlar, biliyor musunuz? Şimdi Bay Kemal İzmir milletvekili. İstanbul’dan şu an İzmir’e, arabana biniyorsun, azami 3.5 saatte varıyorsun. Peki bir teşekkür var mı? Yok. Daha önce 6.5-7 saate gidilen yollar bugün eğer 3.5 saate, 3 saat 15 dakikaya düşmüşse, hatta bazıları çok deli sürüyorlar ya o zaman daha da azalıyor, bir teşekkür etmez mi insan ya. Yok, çünkü bunlar bizim gençlerimizi kendi kökleriyle, değerleriyle, medeniyet birikimleriyle buluşturmamıza tahammül edemiyorlar.”

ŞARKILARA EŞLİK ETTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda gençlerle Müslüm Gürses’in, “Sevda Yüklü Kervanlar” şarkısını dinledi. Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” adlı türküsüne Şahin Kendirci ile düet yapan Erdoğan, gençlerle “İkimiz Bir Fidanın Güller Açan Dalıyız”, “Sevdan Olmasa”, “Endamın Yeter”, “Gül Döktüm Yollarına” şarkılarına da eşlik etti.