40 yeni noter aÃ§Ä±ldÄ±

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Adalet BakanÄ± YÄ±lmaz TunÃ§â€™un imzasÄ±yla hizmete giren yeni noterlikler; Ä°stanbul, Bursa, EskiÅŸehir, Kocaeli, Ã‡orum, AdÄ±yaman, AydÄ±n, Ankara, ElazÄ±ÄŸ, KÃ¼tahya, AydÄ±n, Ä°zmir, Afyonkarahisar, Erzurum, KahramanmaraÅŸ, Ã‡anakkale, Konya, Denizli, KÃ¼tahya ve TekirdaÄŸâ€™da bulunuyor. Hizmete yeni baÅŸlayanlarla birlikte 2002â€™de 1231 olan noterlik sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 90â€™lÄ±k artÄ±ÅŸla 2 bin 345â€™e ulaÅŸtÄ±.Â Â

KREDÄ° KARTIYLA 20 MÄ°LYARLIK Ä°ÅžLEM YAPILDI

Noterlerde verilen hizmetler de yeni uygulamalarla Ã§eÅŸitlendi. VatandaÅŸlar artÄ±k Ã§ekiÅŸmesiz yargÄ± iÅŸi niteliÄŸinde olan mirasÃ§Ä±lÄ±k belgesi iÅŸlemlerini mahkemelerin yanÄ± sÄ±ra noterlerde de yapabiliyor. VatandaÅŸlarÄ±n, noter Ã¼cretleriyle harÃ§ ve vergileri kredi kartlarÄ±yla Ã¶demesine imkÃ¢n tanÄ±yan uygulama 3 Åžubat 2020â€™de baÅŸladÄ±. VatandaÅŸlar, notere giderken nakit bulundurma zorunluluÄŸundan kurtuldu. Bu kapsamda bugÃ¼ne kadar kredi kartÄ± ile 19 milyar 880 milyon 492 bin 158 TL tutarÄ±nda, 32 milyon 700 bin 196 adet iÅŸlem yapÄ±ldÄ±. 3 Åžubat 2020â€™den itibaren GÃ¼venli Ã–deme Sistemi devreye girdi. BÃ¶ylece, Ã¶demeye dayalÄ± noterlik iÅŸlemlerindeki para alÄ±ÅŸveriÅŸlerinde yaÅŸanan sorunlar ve dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±klarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ildi. Noterlerde gÃ¼venli Ã¶deme sistemiyle son dÃ¶rt yÄ±lda toplam 54 bin 332 adet iÅŸlem gerÃ§ekleÅŸtirildi. Â

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