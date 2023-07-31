40 yaşında 5. kez dünya şampiyonu... Buzun artistik kraliçesi

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19 Mayıs’ta, Almanya’daki Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası’nda 5’inci dünya şampiyonluğunu Türkiye’ye getiren Naz Arıcı, başarılarıyla hepimizi gururlandırdı. Hayat hikâyesini konuştuğumuz Arıcı, tam 10 yıl mühendislik yaptıktan sonra 29 yaşında buz pateniyle tanışmış. İkiz gibi büyüdüğü arkadaşını kaybettikten sonra girdiği depresyonu buz pateni ile atlatan Arıcı’yla geç gelen şampiyonluk yolculuğunu konuştuk.

ÖNCE TRİBÜNE OTURDU

Arıcı çocukluk yıllarını şöyle anlattı: “Memur bir aileden geliyorum. Annem öğretmen. Çocukluğum ders çalışarak geçti. Okul tüm hayatımı kaplıyordu. Çocukken hiçbir spora eğilimim yoktu, ailem de yönlendirmemişti. Buz pateni sporcusu olmak aklımın ucundan bile geçmiyordu. Çocukluğum ve gençliğim eğitimle geçti, herhangi bir sporla tanışma fırsatım olmamıştı. Ardından elektrik ve elektronik mühendisi oldum. 10 sene boyunca mühendis olarak çalıştım. Buz pateni ile tanışma hikâyem aslında bir depresyon dönemine dayanıyor. İkiz gibi birlikte büyüdüğüm arkadaşımı kaybettim ve büyük bir bunalıma girdim. Bir gün ‘Naz bir gün sen de öleceksin ve arkadaşının yanına gideceksin ama o güne kadar dünyada istediklerini yapmalısın’ dedim. Çünkü deli gibi çalışıyordum ve sevdiğim hiçbir şeye vakit ayırmıyordum. O gün bir hobi listesi yaptım. Bunların arasında buz pateni de vardı. O sırada Ankara’da bizim olimpik buz pateni sarayımız vardı. Tribünlere oturdum ve ‘Ben bunu yapmalıyım, bunu istiyorum’ dedim. Aslında bu spor beni depresyondan kurtardı.

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28 YAŞ ÜSTÜNDE PİSTE ÇIKTI

Antrenörüm uluslararası buz pateni yarışmalarının teknik hakemliğini yapıyordu. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk milli sporcularından. 3 sene amatör olarak yaptıktan sonra antrenörüm sayesinde dünyada 28 yaş üstü şampiyonalarının olduğunu öğrendim. Biz birlikte çalışmaya başlayınca yavaş yavaş hocam yetenekli olduğumu keşfetti. 2014 yılında ise profesyonel bir sporcu gibi çalışmaya başladık ve 2015’te Almanya’daki Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası’na hazırlandık. Düşünün rakipleriniz hep eski sporcu... Bizim federasyonumuz performansımı görünce beni yarıştan önce milli sporcu yaptı. İlk yarışımda şampiyon oldum ve bu Türkiye’de büyük ses getirdi. Türkiye’nin uluslararası arenada olabileceği bir dal daha oluştu. Biz ülkemize bu ilki getirince Türkiye Buz Pateni Federasyonu da Türkiye içinde 28 yaş üstü yarışmalar düzenlemeye başladı.”

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HEM MADALYA HEM REKOR

Arıcı hayatına bir anda buz pateni girse de mühendis olarak çalışmaya devam etmiş. Arıcı, “Buz pateni benim için hobi olmaktan çıktı, ikinci bir iş oldu. 2016 yılında iki şampiyonaya katıldım ve altın madalya kazandım. 2017’de bir rekor kırdım ve yine altın madalya getirdim. Sadece 2018’de zor bir dönem yaşadım. Sonra pandemi girdi araya ancak 2023’te son dünya şampiyonluğumla tekrar ayağa kalktım diyebilirim. Her daim altın madalyayı hedefliyorum ve onun için çalışıyorum. Türkiye’de 28 yaş üstü kategorisi ilk açıldığında 4 kişi katılmıştık ancak bugün 73 kişi bu şampiyonalara katılıyoruz. Bu da çok mutluluk verici” diyor.

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MÜHENDİSLİKTEN ŞAMPİYONLUĞA

- Peki hem mühendisliği hem profesyonel sporculuğu nasıl yürüttü? Arıcı, o zorlu süreci anlatıyor: “Türkiye’de buz pisti yetersizliği var. Sabah 5’te buz pistine girip 8’e kadar antrenman yapıp sonra işe başlıyorsun. İşten gelince bu sefer buz bulmaya çalışıyorsun. Çok ekstrem ve zor saatlerde çalışıyordum. Buz pateninin bir maddi getirisi olmadığı için işi bırakamıyordum. Bu tempoda çalışmalarımı sürdürdüm. 2016’da Kanada’daki yarışma benim için çok önemliydi. Ata sporu buz pateni olan sporcuları geçmek istiyordum. İkisi bir arada yürümedi ve daha rahat çalışabileyim diye işimden istifa ettim. Buz pateni çok pahalı bir spor, birikmiş paralarımı bu spor için harcadım ve sponsor aramaya başladım.”

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KIZ ÇOCUKLARI ÖRNEK ALIYOR

Türkiye’de Buz Pateni bilinmiyor. Daha çok bilinmesini, yayılmasını çok isterdim. Türkiye’ye bu sporu yaymaya çalışıyorum. Türkiye’nin farklı yerlerinde gösteriler yaptım, yapıyorum. Bu spora başlama yaşı 4-5 diye bilirdik. Ama beni görenler artık bu işin yaş sınırı olmadığını anladı. Hayali olan herkes her yaşta buz pateni yapabilir. Ben hiç bırakmayı düşünmüyorum, kendime bir yaş sınırı koymuyorum. Yaşamım boyunca yapacağım sanırım. Kız çocukları beni çok seviyor. Beni örnek alıyorlar ve bu beni çok mutlu ediyor. İyi bir buz patencisi olmak için çocuğun bu sporu yapmayı istiyor olması gerekiyor. Çocuk bu sporu çok sevmeli, zorluklara dayanıklı olmalı ve esnek olmalı.”

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HER MÜZİĞİN BİR RENGİ VAR

Bizim sezonumuz ağustos ve eylül gibi başlıyor. Teknik bir çalışma yürütüyorsunuz. Bir dans sporu. Bütün sezon 1 ya da 2 koreografın oluyor ve ona odaklanıyorsun. Artık o kadar çok çalışıyorsun ki, gözün kapalı yapabilir hale gelmen gerekiyor. Önce müziği seçiyoruz sonra kıyafet ve renk seçiyoruz. Bize göre her müziğin bir rengi var. Bir film ya da dizi müziği canlandıracaksam o konsepte uygun bir kıyafet seçiyoruz. Hocamız rehberliğinde bir kartografi oluşturuyoruz. Bir yarışmaya hazırlanmak 1 sene sürüyor.