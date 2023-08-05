40 üniversiteye 52 yeni bölüm

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Yeni bölümlere kavuşan üniversitelerden Ege Üniversitesi’nde Organ Nakli Enstitüsü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde de İletişim Fakültesi açıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla, 8 fakültenin ismi de değiştirildi. Buna göre, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi bünyesindeki mühendislik fakülteleri ile Kırıkkale Üniversitesi’nin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin isimleri ‘Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ oldu. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi’ndeki İslami İlimler Fakülteleri’nin isimleri de ‘İlahiyat Fakültesi’ olarak değişti.

TAŞKENT’TE HEMŞİRELİK

Ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Filipinler Bangsamoro Sultan Kudarat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kapatıldı. Aynı rektörlük bünyesinde Filipinler Bangsamoro Sultan Kudarat Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Taşkent Hemşirelik Fakültesi kuruldu.