×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

40 üniversiteye 52 yeni bölüm

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşanı Erdoğan#Organ Nakli Enstitüsü#Mimar Sinan İletişim Fakültesi
40 üniversiteye 52 yeni bölüm
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 07:00

Cumhurbaşanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile 40 üniversite bünyesinde toplam 52 fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu.

Haberin Devamı

Yeni bölümlere kavuşan üniversitelerden Ege Üniversitesi’nde Organ Nakli Enstitüsü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde de İletişim Fakültesi açıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla, 8 fakültenin ismi de değiştirildi. Buna göre, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi bünyesindeki mühendislik fakülteleri ile Kırıkkale Üniversitesi’nin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin isimleri ‘Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ oldu. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi’ndeki İslami İlimler Fakülteleri’nin isimleri de ‘İlahiyat Fakültesi’ olarak değişti.

TAŞKENT’TE HEMŞİRELİK

Ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Filipinler Bangsamoro Sultan Kudarat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kapatıldı. Aynı rektörlük bünyesinde Filipinler Bangsamoro Sultan Kudarat Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Taşkent Hemşirelik Fakültesi kuruldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşanı Erdoğan#Organ Nakli Enstitüsü#Mimar Sinan İletişim Fakültesi

BAKMADAN GEÇME!