40 milyon liralık vurgun

Şüphelilerin, arsa üzerinde mahkemelik bir olay olduğunu, kısa sürede sonuçlanacak bir dava olduğunu söyleyerek güven verdiği aktarıldı. Bunun üzerine Selçuk İkiz, 1.5 milyon lira değerindeki aracını takas yoluyla şüphelilere devretti. Arsanın krokilerinin çizildiği, parsel yerinin gösterildiği ve ‘A parseli size verilecek’ denilerek güven tesis edildiği kaydedildi. Selçuk İkiz, yaklaşık iki yıl sonra yapılan incelemeler sonucunda satışa konu edilen yerin, orman arazisi olduğunu öğrendi. İkiz, kendisi dışında 7 kişinin daha aynı şekilde mağdur edildiğini öğrendi. İkiz ve diğer 7 kişi, olayla ilgili 10 şüpheli hakkında ‘suç örgütü kurma’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından suç duyurusunda bulundu.

‘EVİNİ VERENLER VAR’

Şüphelilere ait olduğu iddia edilen bir videoda, ifade sırasında ne söylemeleri gerektiğini önceden aralarında konuştukları ve suçun varlığını ortaya koyabilecek nitelikte ses-görüntü kayıtlarının da dosyaya delil olarak eklendiği belirtildi.

Selçuk İkiz, “Geçen günlerde yerin tamamen ormana devredildiğini öğrendik. Tüm delilleri toparlayarak savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu noktadan sonra olayın peşini bırakmayacağız. Gereken cezaları alırlar. Bizden başka kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Biz şu an 8-9 mağduruz. İçimizde 20 milyon lirasını veren var. Evini, tarlasını verenler oldu. Şu anda mağdur olup ailece sıkıntıya düşen, hatta boşanma aşamasına gelenler var. Toplamda bildiğimiz kadarıyla 40 milyon lira gibi bir ödeme söz konusu” dedi.