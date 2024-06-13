Baba ve kÄ±zÄ± firarda! 40 kiÅŸiye mezar olan apartmanÄ± 'raylÄ± sistem' yalanÄ±yla satmÄ±ÅŸlar

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Adana'nÄ±n Ã‡ukurova ilÃ§esi GÃ¼zelyalÄ± Mahallesi'ndeki 16 katlÄ± Saim Bey ApartmanÄ±, KahramanmaraÅŸ'Ä±n PazarcÄ±k ilÃ§esi merkezli 6 Åžubat depreminde yÄ±kÄ±ldÄ±. Yerle bir olan apartmanda 40 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 2 kiÅŸi yaralandÄ±. Depremin ardÄ±ndan apartmanÄ±n mÃ¼teahhitleri Abdullah Aybaba ile kÄ±zÄ± Eda Aybaba Ã‡elik kaÃ§tÄ±. Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde kurulan Deprem SoruÅŸturma BÃ¼rosu tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonunda mÃ¼teahhit baba-kÄ±z hakkÄ±nda Adana 4'Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nde 'bilinÃ§li taksirle birden fazla kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olma' suÃ§undan aÃ§Ä±lan davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±. DuruÅŸmaya haklarÄ±nda 22,5'ar yÄ±l hapis cezasÄ± istenen hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan Abdullah Aybaba ile yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± tespit edilen ve kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±kartÄ±lan kÄ±zÄ± Eda Aybaba Ã‡elik, gelmedi. BazÄ± ÅŸikayetÃ§iler ile taraflarÄ±n avukatlarÄ±nÄ±n hazÄ±r bulunduÄŸu duruÅŸmada, depremde anne, babasÄ± ve kardeÅŸi ile birlikte 12 yakÄ±nÄ±nÄ± kaybeden Seda Fidancan dinlendi.

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'SANIKLAR EN AÄžIR ÅžEKÄ°LDE CEZALANDIRILMALI'

Anne ve babasÄ± ile birlikte aynÄ± evde kaldÄ±klarÄ±nÄ± ancak deprem gÃ¼nÃ¼ evde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Seda Fidancan, "Sami Bey ApartmanÄ±'nda annem Selma GÃ¼zelgÃ¼l, babam Mehmet GÃ¼zelgÃ¼l, kardeÅŸim Halil Ä°brahim GÃ¼zelgÃ¼l, kardeÅŸimin eÅŸi Fulya, yeÄŸenlerim Damla Ãœnvar ile Ä°brahim Ege Ãœnvar, teyzem MÃ¼zeyyen Ã–ksÃ¼zoÄŸlu, dayÄ±m Ahmet Emin Ãœnvar, yengem Naime Ãœnvar, kuzenlerim GÃ¶rkem Emin Ãœnvar ve Ayberk Ekin Ãœnvar, yengemin annesi Esma Toprakezen hayatlarÄ±nÄ± kaybetti.

Ben de annemlerle birlikte kalÄ±yordum ancak olay tarihinde evde deÄŸildim. Annemlerin kaldÄ±ÄŸÄ± daireyi alÄ±nÄ±rken sanÄ±k Abdullah Aybaba ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. BinanÄ±n raylÄ± sistem olduÄŸunu, saÄŸlam olduÄŸunu, depreme dayanÄ±klÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyince satÄ±n aldÄ±k. Bina ilk sarsÄ±ntÄ±da yÄ±kÄ±ldÄ±. SanÄ±klardan ÅŸikayetÃ§iyim. AyrÄ±ca bu olayÄ±n cinayet olduÄŸu kanaatindeyim" diyerek sanÄ±klarÄ±n en aÄŸÄ±r ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

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'MAL VARLIKLARINA DA TEDBÄ°R KONULMASINI TALEP EDÄ°YORUZ'

ÅžikayetÃ§ilerden Naim Emin Ãœnvar'Ä±n avukatÄ± Hasan Murt, sanÄ±klarÄ±n Ä°ngiltere vatandaÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± iddia ederek, "Ä°ki sanÄ±k da Ä°ngiltere'ye kaÃ§tÄ± diye duyduk. Ancak sanÄ±k Abdullah Aybaba'nÄ±n TÃ¼rkiye'de olduÄŸuna dair bilgiler edindik. Bu hususun araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. AyrÄ±ca sanÄ±klarÄ±n TÃ¼rkiye'ye gelme durumu sÃ¶z konusu deÄŸilse Ä°ngiltere'den iadelerinin istenmesini istiyoruz. Bu arada mal varlÄ±klarÄ±na da tedbir konulmasÄ±nÄ± talep ediyoruz" dedi. DuruÅŸma, sanÄ±klarÄ±n yakalanmasÄ±nÄ±n beklenmesi iÃ§in ertelendi.Â

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